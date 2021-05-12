世衛證實印度變種毒株「更致命」 莫迪取消G7峰會行程

世界衛生組織10日調升印度變種新冠病毒警戒級別，圖為穿著防護衣的民眾11日將病歿親友的遺體運到新德里一處火葬場。（Getty Images）

世衛 組織10日宣布，將去年10月首度在印度 發現、傳播力更強更致命的新冠變種毒株「B.1.617」列為「令人擔憂的變種」，世衛指出，該變種已傳至全球逾30個國家。該毒株被認為是印度疫情 大爆發原因之一，印度11日新增近32萬例確診、逾3800人病故；而由於疫情太過嚴重，原定出席七大工業國（G7）實體峰會的印度總理莫迪，已決定取消行程。

世衛組織流行病學家范科霍芙說，初步研究顯示免疫系統對印度變種病毒的「中和反應有所降低」，抗體似乎對印度變異病毒影響較小，因此將該毒株歸類為全球關注的問題。

但她強調，目前沒有證據顯示現有的病毒檢測、藥物或疫苗，對印度變種病毒株效果較差，要將其解讀為印度變異病毒可能影響疫苗效力還為時過早。世衛在聲明中說：「新冠疫苗在預防感染這種變異病毒者發展成重症和死亡方面仍然有效。」

不過，當地疫情沒有減緩跡象，不斷增加的病例拖垮當地醫療體系，臨時搭建的野戰醫院也一下就滿床。美聯社報導，位於印度金融之都孟買、內部裝有帳篷與金屬隔板的BKC大型野戰醫院，擁有2000多張病床並配備最氧氣、呼吸器等先進設備，但已接近滿床。孟買所在的馬哈拉施特拉省是印度疫情最嚴重地區之一，該省病例在上月達到高峰，每日新增確診逾6.8萬例，但此數字被質疑嚴重低估。

媒體停屍間點算 質疑官方數字

印度媒體「傳訊報」有編輯從4月2日開始，帶領一群記者進行調查，他們電訪7座城市中收治新冠患者的醫院進行統計，甚至親自到21座火葬場調查，發現實際病故人數是官方公布的數倍。

根據他們的統計，光是2日一晚就有200多場新冠病亡者喪禮舉行。該報所在的古吉拉特省政府否認短報，但許多專家認為，光在4月該省就可能將病故人數少算十倍。

此外，印度外交部11日表示，總理莫迪原訂於6月以特別賓客的身分，飛往英國參與G7實體峰會，不過因為境內疫情嚴峻，已決定取消行程。

莫迪因為防疫不力，遲遲未禁止印度舉辦大型宗教與競選集會，受到許多批評。本月初印度外交部長蘇杰生率代表團赴英國倫敦，參與G7外長會議時，竟有2名隨行印度官員確診，迫使整團代表團在英國隔離，蘇杰生則透過視訊與會。