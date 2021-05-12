大阪1天55染疫死創新高 南韓變種擴散非首都圈

亞洲地區不止印度疫情 嚴峻，為於東亞的日韓及東南亞各國也相當不妙。日本大阪增55人死亡創新高，醫療緊繃，共18人院外去世；南韓境內變種病毒 擴散，非首都圈拉警報；越南單日本土病例創新高，河內市禁逾10人聚會。

日本大阪11日通報新增確診974例、死亡55人，單日死亡人數創新高。大阪醫療資源告急，至今已累計18人排不到住院即死亡。大阪府從第4波疫情以來，確診卻無法住院治療的病患急速增加，目前在家療養的確診病患高達1萬4000人。

東京11日新增925例確診，比上周二增加316例；另重症患者達81例，是今年2月以來再度超過80例。好消息是，日本鹽野義製藥研發的新冠疫苗 去年12月展開臨床試驗，最快今年可量產，有望成為第一個日本研發成功的疫苗。

此外，傳染力較強變種病毒近期在南韓擴散，京畿道、釜山、蔚山、慶尚南道等非首都圈都因此加強防疫，但能否成功遏止疫情擴散仍是未知數。

南韓衛生當局先前公開至4日止檢出英國、南非、巴西等3種變種病毒632件；若包含曾與這些案例接觸的其他確診者，共達1499件，以京畿道、蔚山市為最大宗。南韓至今累計確診12萬8283例，1879例病歿；10日至11日凌晨零時共新增511例。以所在地區區分，非首都圈確診占比達到35.8%。

越南1天125本土例創新高

越南自4月下旬再度出現本土疫情以來，至目前已有26省市淪陷，累計確診數超過500人。越南10日單日新增125例本土病例，創下自去年初疫情爆發以來新高紀錄，首都河內市11日宣布禁止逾10人以上聚會。

尼泊爾疫情惡化，醫療用氧氣及氧氣瓶均嚴重短缺。尼泊爾登山協會官員說，今年登山季期期間，登山者和嚮導雪巴，共使用超過3500個氧氣瓶，他呼籲登山者將空瓶帶下山，重新充氧後便可供重症新冠患者使用。尼泊爾累計確診逼近40萬例，造成3700多人死亡。當地衛生部證實急需2.5萬氧氣瓶，中國已承諾捐贈氧氣瓶、呼吸機和其他醫療物資。

澳洲維州在爆本土例

澳洲維多利亞省今天通報2個多月來第1起本土病例，當局正在尋找感染源。衛生當局在聲明中說，這名確診男子4日抵達維州，周末開始出現類似流感症狀。目前不清楚他在何時完成旅館隔離檢疫。

而南非8日發現11例英國變種病毒和4例印度變種病毒。南非衛生部長姆希齊表示，近日確診病例有增長趨勢，令人擔憂。越來越多民眾擔心入冬後恐有第三波疫情。

另一方面，歐洲聯盟（EU）代表律師11日表示，歐盟希望延誤供貨的阿斯特捷利康公司在6月底前運交至少1億2000萬劑AZ疫苗。這是布魯塞爾迄今首度就希望收到的疫苗數量正式提出要求。

新加坡年輕人 月底打針

新加坡政府11日表示，至今已有逾三成人口接種最少一劑新冠疫苗，政府將擴大接種計劃，本月下旬起開放予年輕人打針。另外，新加坡已有4個感染群與印度變種病毒有關，包括樟宜機場感染群。

菲律賓今天通報的新增確診病例降到近兩個月來新低，但衛生部表示，境內已發現頭兩起患者感染印度變異病毒的病例。