東京奧運倒數 6成日本人卻喊停辦

東京國立競技場9日舉行東奧田徑測試賽，上百名反東奧民眾在場外抗議。（美聯社）

日本 10日公布的一項民調 顯示，由於新冠疫情，將近60%的日本人希望取消7月23日登場的東京奧運 會，而日本首相菅義偉在同日強調，他從來沒有「把奧運會放在首位」。

路透報導，讀賣新聞於5月7日至9日進行的民調顯示，59%的人主張取消奧運會，39%表示應該舉行。另據日本TBS新聞台在周末進行的另一項民調，65%的受訪者希望取消奧運會或再次延後，37%主張取消今年的奧運會，28%要求再次延後。

民調顯示，這六都府縣民眾認為東奧應停辦者平均占六成四；其他四十一道縣認為東奧應停辦者平均占五成七。奧運主辦地東京的民眾認為應停辦者占六成一。而一項取消奧運會的連署行動在發起的首五天就吸引超過30萬人連署。

菅義偉民調下滑

菅義偉10日出席一場國會委員會會議，被問及新冠確診病例激增，是否應該如期舉行奧運會時，他回答：「我從來沒有把奧運會放在第一位。」

菅義偉說：「我的首要任務是保護日本人民的生命和健康。我們首先必須做的是防止新冠肺炎傳播。」他重申，國際奧委會有東京奧運會的最終決定權，而日本政府的角色是致力確保奧運會安全舉行。

根據TBS新聞台的民調，菅義偉的支持率下滑至40%，接近他今年稍早的最低紀錄。

此外，東奧田徑測試賽9日在東京國立競技場舉行，採取無觀眾方式進行，共有350名選手參賽，還有超過1600名相關人員在場。場外則有上百民眾遊行抗議，要求停辦奧運，抗議者拿著標語、海報吶喊：「停辦殺人的奧運！人命比奧運更重要！」警方出動3倍警力在場戒備。

澳洲10日起為選手施打疫苗

澳洲代表團今天開始接種新冠疫苗。即將4度出征奧運的的女泳將康貝爾（Cate Campbell）說，他們將在東京面臨未知情況，施打疫苗讓他們卸下心頭重擔，但他們也面臨插隊的指控。

此外，日本網球名將、女單排名世界第2的大坂直美表示，儘管她一生都在等待參加奧運，但在疫情肆虐期間舉行東京奧運的風險，應該持續仔細討論。