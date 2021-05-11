馬來西亞全國封城至6/7 印度火葬場疑拋屍恆河

民眾在河中發現大量因患病而病逝的屍體，印度當局就派人撈起後在河邊直接火化。圖為相關人員在恆河邊將染疫遺體擺放好準備火化。（路透）

馬來西亞因新冠病例激增，10日實施最新全國封城措施，將持續到6月7日；印度 確診病歿逼近單日新高，籲全國封鎖聲浪高漲；新加坡樟宜機場出現感染群，第3航廈B2暫關；為免印度變異病毒擴散，泰國 停發3國入境許可。

馬國10日通報新增3807例確診，衛生部長表示，從2日到8日的一周中，日均染疫死亡病例達19人，較前一周增加逾四成。路透報導，首相慕尤丁表示，當局將禁止所有跨州、跨縣旅行和群聚社交聚會，教育機構將關閉，但經濟部門將獲准繼續活動。

此外，印度10日通報新增36萬6161人確診、3754 人病歿，全國醫院氧氣及病床用盡，太平間及火葬場屍滿為患，不斷激增的死者讓火葬場來不及處理遺體。官員10日表示有數十名被認為是新冠肺炎亡者的屍體被衝上北部恆河河岸，由於目前疫情 已迅速蔓延到農村腹地，當地衛生設施、火葬場和墓地不堪重負，有當地民眾懷疑，是火葬場處理不完大量遺體，才選擇丟入恆河。

印度北部地方官員庫馬（Ashok Kumar）透露，當局近日在比哈爾邦（Bihar）及北方邦（Uttar Pradesh）邊境的巴克薩縣（Buxar）發現有約40具從恆河沖上岸的屍體，另外有當地媒體報導稱，被沖上河床的遺體其實多達上百具，這些遺體有些因水裡泡了好幾天已呈現腫脹，還有的似乎火化到一半。

庫馬表示，目前無法證實這些遺體都是染疫病逝的患者，但已指派相關單位火化或埋葬所有被沖上來的遺體，不少當地民眾都相信，這些遺體全部都是確診亡者，並認為可能是因火葬場無法處理如此大量的遺體才選擇丟進河中，此外，也有不少民眾擔憂恆河早已被汙染，疫情恐更惡化。

此外，根據印度「論壇報」報導，也有其他民眾認為這些屍體可能是被悲傷的親人丟進河裡，只因「火葬需要木材和其它材料」，而由於疫情鎖國、這些物品供應受到衝擊，讓一些家庭被迫將「親人的遺體遺棄在河裡」。

另一方面，新加坡疫情升溫，目前共有11個感染群，包括累計10人確診的樟宜機場第3航廈感染群；衛生部表示，第1 、第3航廈所有員工都將接受檢測，第3航廈地下二樓10日起暫停對外開放。

泰國10日宣布境內首度發現印度變異病毒，為了避免病毒擴散，政府擴大禁令，除了印度外，即日起暫停發放非泰籍人士從巴基斯坦、尼泊爾和孟加拉入境的許可文件。

泰國從4月初開始爆發第3波疫情，且比前兩波更嚴峻，10日宣布新增1630例確診病例，新增22人死亡，累計確診病例達8萬5005例，其中421人死亡、5萬5208人康復出院、2萬9376人住院治療中。