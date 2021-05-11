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數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

英國17日起進入第三階段解封 「終於能擁抱了」

編譯中心／綜合10日電
英國新冠疫情漸見曙光，首相強生10日證實，從5月17日開始將允許家庭或6人可以擁抱和室內聚會，而電影院、博物館及體育競賽等活動也會重新開放等。（美聯社）
英國新冠疫情漸見曙光，首相強生10日證實，從5月17日開始將允許家庭或6人可以擁抱和室內聚會，而電影院、博物館及體育競賽等活動也會重新開放等。（美聯社）

英國新冠疫情漸見曙光，首相強生10日證實，從5月17日開始將允許家庭或6人以內可以擁抱和室內聚會，而電影院、博物館及體育競賽等活動也會重新開放等。

英國內閣辦公室事務大臣高文浩指出，首相將在10日的記者會上宣布進入第三階段解封，其中包括容許家庭成員相互擁抱。

英國疫情近期逐漸趨緩，全國至今有超過三分之二成年人口已接種至少一劑疫苗，同時9日的疫苗報告指出，過去28天內僅有2例死亡。

為消除封城疑慮，強生2月曾在下議院公布4階段的解封路線圖，其中第三階段解封是指當地從17日開始，將允許兩家庭或6人可在室內「混合聚會」，而電影院、博物館、旅館、表演及體育競賽等活動也會重新開放。

另外，英國政府也因應不同風險列出「紅黃綠」名單，當中12個國家及地區被列入低風險的「綠色名單」，在有關地區返國將無須自我隔離。包括澳洲、汶萊、法羅群島、冰島、以色列、新西蘭、葡萄牙、新加坡以及英屬領地福克蘭群島、直布羅陀等，但不包括英國人的主要外遊目的地。

歐盟：AZ疫苗6月合約期滿 暫未更新訂單

各界對於AZ疫苗副作用的疑慮一直升高。歐盟內部市場事務執委布勒東9日表示，歐盟與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽下的合約將於6月期滿，迄今未向AZ續訂更多疫苗。

義女學生注射6劑輝瑞疫苗 留院觀察

此外，義大利艾吉新聞社報導，托斯卡尼大區一名23歲女學生在誤遭一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗後，被留在醫院觀察。這名女學生9日接種疫苗後，接受輸液和解熱鎮痛藥物，目前情況良好。

疫苗 英國 電影院

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