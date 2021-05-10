火葬場燒不完？印度恆河數十浮屍沖上岸 有的火化一半

印度疫情持續惡化，當地官員10日表示有數十名被認為是新冠肺炎亡者的屍體被衝上北部恆河河岸，由於目前疫情已迅速蔓延到農村腹地，當地衛生設施、火葬場和墓地不堪重負，有當地民眾懷疑，是火葬場處理不完大量遺體，才選擇丟入恆河。（路透）

印度疫情 持續惡化，當地官員10日表示有數十名被認為是新冠肺炎亡者的屍體被衝上北部恆河河岸，由於目前疫情已迅速蔓延到農村腹地，當地衛生設施、火葬場和墓地不堪重負，有當地民眾懷疑，是火葬場處理不完大量遺體，才選擇丟入恆河。

印度北部地方官員庫馬（Ashok Kumar）透露，當局近日在比哈爾邦（Bihar）及北方邦（Uttar Pradesh）邊境 的巴克薩縣（Buxar）發現有約40具從恆河沖上岸的屍體，另外有當地媒體報導稱，被沖上河床的遺體其實多達上百具，這些遺體有些因水裡泡了好幾天已呈現腫脹，還有的似乎火化到一半。

庫馬表示，目前無法證實這些遺體都是染疫病逝的患者，但已指派相關單位火化或埋葬所有被沖上來的遺體，不少當地民眾都相信，這些遺體全部都是確診亡者，並認為可能是因火葬場無法處理如此大量的遺體才選擇丟進河中，此外，也有不少民眾擔憂恆河早已被汙染，疫情恐更惡化。

此外，根據印度「論壇報」（The Tribune）報導，也有其他民眾認為這些屍體可能是被悲傷的親人丟進河裡，只因「火葬需要木材和其它材料」，而由於疫情鎖國、這些物品供應受到衝擊，讓一些家庭被迫將「親人的遺體遺棄在河裡」。