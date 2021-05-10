大阪疫歿率比印度還高 醫療快崩潰 外出人潮不減反增

日本大阪府疫情嚴峻，每百萬人口新增死亡病例高達19.6人，比印度的15.5人還多。不過，大阪民眾似乎不畏疫情侵襲，多處地區外出人潮都較前一周大幅成長。圖為4月大阪購物區人潮。（路透）

日本 大阪府新冠肺炎疫情 嚴峻，日媒報導，上周大阪每百萬人口新增死亡病例高達19.6人，比印度 的15.5人還多，當地醫療體系也瀕臨崩潰。不過，大阪民眾似乎不畏疫情，多處地區8日外出人潮不減反增，較上周同時段大幅成長。

日本媒體報導，厚生勞動省相關人士說，當局資料顯示，截至5月5日，每百萬人口新增死亡病例數，大阪是19.6人，超過印度的15.5人、墨西哥的16.2人及美國的14.5人。至於東京都則是每百萬人口僅1.4人死亡，出乎意料地低。

日本傳染病專家、新冠顧問委員會主席尾身茂指出，大阪的重症病床使用率高達99%；目前一共有365張重症病床，但是等待住院的患者多達1.5萬人，顯示醫療系統緊繃。

不過，TBS電視台報導，8日是日本政府宣布「緊急事態宣言」延長後的第一個周末，行動電話業者提供的位置資訊顯示，當日下午3時大阪各地外出人潮，跟上周同時段相比明顯增加，如枚岡公園人潮成長172%，大阪府營服部綠地成長54.3%。

大阪的疫情持續陷入醫療崩壞，死亡率甚至超越印度。（路透）

此外，日本重症患者數已多達1144人，再創新高。日本47個都道府縣，8日有15道縣單日新增確診創紀錄，顯示第4波疫情已從大都會擴散到地方。

印度新德里「封城」第三度延長

日本疫情升溫，但以單日新增確診數量而言，印度仍是全球最多。印度9日通報新增超過40萬例確診、4092人死亡，是連兩天死亡人數超過4000。首都新德里宣布第三度延長「封城」措施至17日。國防部也宣布，將招募四百名前軍醫支援負荷過重的醫療體系。

泰逾500醫護確診

東南亞國家疫情持續升溫，泰國9日通報，從4月1日至5月7日共有512名醫護人員確診，大多數為護士。泰國9日新增2101例確診、17人死亡。首都曼谷為本輪疫情重災區，確診病例占全國總數逾1/3。

馬來西亞8日新增4519例確診、25人死亡，大馬政府宣布10日起實施為期4周的跨州及跨區出行禁令，其中首都吉隆坡、雪蘭莪州和柔佛州部分地區，繼續維持最嚴格的行動管制令。管制期間，民眾需停止社交活動，所有面對面的社交和官方活動一律禁止，但在13日開齋節首日可放寬限聚令至15人。

星增10例社區感染

新加坡9日新增10例社區感染，當中五人與早前確診病例有關，此前已被隔離，或通過當局檢測而發現。陳篤生醫院8日再增三名確診病患，使感染群組擴大至43人。為遏止疫情進一步擴大，新加坡政府呼籲民眾盡量在家、減少外出，並從今天起至30日實施多項額外防疫措施，回到解封「第2階段」

歐盟領袖8日齊聲抵制美國總統拜登的疫苗專利讓渡呼籲，稱出口更多疫苗才是幫窮國防疫的快速之道。