西班牙取消緊急狀態 民眾齊聚狂歡「像過年」

西班牙取消新冠緊急狀態，民眾在巴塞隆納海灘跳舞慶祝。（美聯社）

西班牙今天起解除2020年10月以來為對抗新冠疫情而實施的緊急狀態，幾個月來首度允許民眾在不同地區間旅行，睽違數月的親人得以重聚。解除宵禁 在巴塞隆納受到歡呼聲、掌聲和音樂的歡迎，民眾興奮表示：「這就像新年一樣。」

西班牙9日起解除緊急狀態，民眾聚集慶祝，巴塞隆納海灘湧入大批人跳舞狂歡。有人終於鬆口氣：「我受夠了不能離開馬德里。」46歲的巴爾斯說：「遭到封鎖、沒有自由，令我感到沮喪。」他計畫下周末去西北部加利西亞慶生。

馬德里居民蘿拉說，今天在阿托查車站等待來自中部卡斯提亞曼加地區的家人時，熱淚盈眶，她表示：「我們已經有8個月沒見到他們，這一切都非常令人激動。」

德700萬人已接種 獲解禁

另一方面，德國 以有700多萬人已完成新冠疫苗 接種，民眾只要攜帶「接種證明」，便可免除許多限制。

根據新的立法規定，已接種兩劑新冠疫苗的民眾，或是染疫康復的民眾，將不再受宵禁和社會接觸限制，只要出示接種證明，就不需病毒檢測陰性證明才能獲得美髮、預約購物等服務。

如果是從海外返回德國，他們將不會被要求隔離檢疫，除非是來自因為變種病毒而被視為高風險的國家。但是他們仍將被要求遵守社交距離，以及在商店和公共交通工具戴口罩的衛生措施。

司法部長蘭布雷特本周宣布這些措施時說，對公共生活的任何限制都需有「充分理由」，「一旦這個理由不存在…這些限制就應不再存在。」

RTL電台民調顯示，64%的德國人表示，支持德國更進一步為接種疫苗者重新開放飯店、餐廳、劇院和電影院。

柏林市長穆勒承認，人們是否免於遵守這些（防疫）規定將是「非常難以檢查」，他建議民眾隨身攜帶疫苗接種證明，直到歐盟計畫的數位疫苗護照到來。