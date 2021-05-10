瓜地馬拉疫苗短缺 民眾懷疑總統中飽私囊 怒嗆下台

數十名瓜地馬拉民眾8日在首都瓜地馬拉市抗議，要求總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）為國內缺少新冠疫苗 下台負責。

參與示威活動的48歲女子培瑞斯（Karla Perez）表示：「我們發起抗議要他（賈麥岱）下台，他也應該向我們交代採購疫苗的錢到哪裡去了。」培瑞斯手上還高舉標語，寫說：「疫苗應該打進手臂，而非落入口袋。」

瓜地馬拉人口逾1600萬，今年2月起陸續送抵的疫苗劑量僅65萬8200劑，其中部分為採購，部分為捐贈；對抗議民眾來說，疫苗劑量不僅反映政府的管理不當，也掀起政府貪腐的疑慮。

瓜國唯一的公立大學聖卡羅斯大學（University of San Carlos）學生會長布卡洛（Jorge Bucaro）說：「政府對於這筆款項的用途一直很不透明。公共行政部門完全無能。」

65歲總統賈麥岱有醫師背景，他說國內疫苗不足與全球需求過高有關，他更批評COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）疫苗配送作業一延再延。去年3月迄今，這個中美洲國家累計23萬3696起確診病例，7695人病故。