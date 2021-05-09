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白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

英國達2/3成人接種 開放自12「綠區國」返英免隔離

編譯李京倫／綜合8日電
葡萄牙是英國開放旅遊的四個歐洲國家之一。圖為葡萄牙首都里斯本附近卡卡維洛斯海灘的衝浪客。（路透）
葡萄牙是英國開放旅遊的四個歐洲國家之一。圖為葡萄牙首都里斯本附近卡卡維洛斯海灘的衝浪客。（路透）

英國積極推動新冠疫苗接種，目前已有三分之二成年人、逾3500萬人接種第一劑疫苗。英國8日宣布，因葡萄牙、紐澳、新加坡和以色列等12國新冠染疫率低，接種率高，將解除對這些國家的旅遊禁令。

英國境內7日已有超過1670萬人打完兩劑，預計到7月底所有成年人都將能接種第一劑。當地同日新增2490例確診、15人不治。住院人數已降至976人，是去年9月來首次低於1000人。

新冠疫苗接種率穩定上升，得以重啟旅遊。中央社引述法新社報導，英國運輸大臣夏普斯說：「從5月17日起，民眾可以前往12個列入低風險（綠色）清單的國家……包括葡萄牙、直布羅陀和以色列。」到這些國家旅遊的民眾，返回英格蘭時不必隔離。

列入綠色名單的國家包括以色列、葡萄牙、澳洲、新西蘭、新加坡和冰島等12地，出發前和回國後需進行核酸檢測。中港澳和台灣被列入黃色名單，返英後要自我隔離10日及接受兩次新冠病毒檢測。

阿根廷、孟加拉國、巴西、智利和印度等數十個國家則位於紅色名單中，入境者需在政府指定的酒店中自費隔離10天。

觀光業指出，英國當局沒把美國列入低風險國家，凸顯英國開放旅遊的腳步太慢；此外，列入清單的歐洲國家只有四個，其中只有葡萄牙是英國民眾常去的國家，熱門的法國、希臘、義大利和西班牙都未列入。

跨國旅遊集團「徒易」（TUI）總經理說：「雖然我們早就預期政府只會開放極少數國家，但這份名單實在謹慎過頭了。」

英國 疫苗 以色列

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