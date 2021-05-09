我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

印度增4187染疫不治 刺胳針：8月死亡人數恐破百萬

編譯中心／綜合8日電
尼泊爾面臨和印度一樣嚴峻的疫情，不僅確診病例激增，醫院病床也短缺。圖為加德滿都的火葬場。（美聯社）
尼泊爾面臨和印度一樣嚴峻的疫情，不僅確診病例激增，醫院病床也短缺。圖為加德滿都的火葬場。（美聯社）

冠狀病毒疾病疫情嚴峻，印度境內過去24小時新增4187人染疫死亡，創單日新高紀錄，全國已連3天新增逾40萬人確診；英國「刺胳針」醫學期刊報導，根據美國華盛頓大學的疫情模型預測，印度至8月1日將有百萬人染疫死亡。東京都新增1121例確診病例，創目前緊急事態下新高紀錄。

印度疫情凶猛並波及鄰國，南亞及東南亞地區疫情失控。尼泊爾過去3周以來每日病例激增，且過去兩周就增加400死，醫療系統已不勝負荷。孟加拉8日通報首次偵測到印度變異病毒株，促使政府決定將邊界再關閉兩週，其中2例肯定是印度變異病毒株，其他4例則極為接近。斯里蘭卡7日新增近1900例，較上月初增加4倍，25個行政區中已有13個封城。旅遊勝地馬爾地夫6日有601例確診，創單日新高，同日開始局部宵禁。

泰國確診病例在5周內增加一倍，當局已在多間體育館、會議中心和酒店建設方艙醫院，應付不斷增加的病患。印尼過去一周平均每日新增5000例確診，政府派出9萬名警員和1.1萬名軍人在全國部署，嚴格實施防疫措施。

位於東北亞的日本疫情也持續升溫，全境單日新增逾7000例。日本三度實施的「緊急是態宣言」效果不佳，無法確實減少新確診數，東京都就新增1121例確診，創目前緊急事態下新高紀錄，也是繼5月1日以來再度出現單日逾千例。

非洲8國首批疫苗用盡 

印度疫情也導致疫苗生產率大減，無法出口其他國家，而非洲國家首當其衝。世衛表示，非洲疫苗施打率為全世界最低，全球平均每千人已接種150劑，但在撒哈拉沙漠以南非洲，每千人幾乎不到8劑。迦納、突尼西亞、利比亞等8個非洲國家首批疫苗已用盡；肯亞獲分配的102萬劑也打完八成，許多民眾面臨打不上第二針的難題。

巴西增2202人染疫不治

巴西今天新增6萬3430人確診，累計確診攀升至1514.5萬例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。同時新增2202人染疫不治，累計病故42萬1316人，排名全球第2高，僅次於美國。

紐西蘭政府8日宣布，由於澳洲新南威爾斯省新冠肺炎疫情趨緩，紐西蘭將從9日午夜起全面恢復與澳洲的旅遊泡泡。紐西蘭防疫部長希普金斯說，當局研判紐西蘭疫情升溫的風險很低，因而恢復與新南威爾斯省的旅遊泡泡。

疫情 印度 疫苗

上一則

耶路撒冷清真寺再爆警民衝突 至少64人掛彩

下一則

英國達2/3成人接種 開放自12「綠區國」返英免隔離

延伸閱讀

香港檢測承辦商主管 打兩劑輝瑞後染疫

香港檢測承辦商主管 打兩劑輝瑞後染疫
紐約MTA員工染疫亡數字高 疫苗接種率卻極低

紐約MTA員工染疫亡數字高 疫苗接種率卻極低
染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班
市議會衛生委員會主席 促市府自設疫苗通行證

市議會衛生委員會主席 促市府自設疫苗通行證

熱門新聞

梅琳達對於比爾蓋茲和艾普斯坦過從甚密十分不滿。路透

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

2021-05-08 11:18
中國的長征五號B遙二運載火箭4月29日將「天和號」太空站核心艙送進低地軌道後，核心節據指可能將在未來幾天「失控再入」地球大氣層。美聯社

長征火箭未來幾天將「失控再入」專家：中方疏忽了

2021-05-04 08:36
印度裔傳染病專家卡比拉3日因染疫病逝，他生前曾接種兩劑輝瑞疫苗，但仍不敵印度變異病毒。擷自推特

接種2劑疫苗不敵變種病毒 印度裔傳染病專家病逝

2021-05-04 12:10
梅根與哈利還沒能得到皇室重要成員們的原諒。（路透資料照片）

哈利與梅根慘了？英媒：查理和威廉父子「懲處」正開始

2021-05-04 20:19
印度媒體報導，日前有遺體在等待火化期間，遭闖入火葬場的一隻流浪狗啃食，部分臉龐硬生消失，引爆印度民眾對園區業者的熊熊怒火。美聯社

等不及火化…印度流浪狗啃食遺體 「部分臉龐消失」

2021-05-02 17:34
菲律賓總統杜特蒂在電視直播接種中國國藥集團的新冠疫苗，引起多方抨擊。(美聯社)

菲律賓要求中方收回捐贈的國藥疫苗

2021-05-06 09:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低