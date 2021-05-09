印度增4187染疫不治 刺胳針：8月死亡人數恐破百萬

尼泊爾面臨和印度一樣嚴峻的疫情，不僅確診病例激增，醫院病床也短缺。圖為加德滿都的火葬場。（美聯社）

冠狀病毒疾病疫情 嚴峻，印度 境內過去24小時新增4187人染疫死亡，創單日新高紀錄，全國已連3天新增逾40萬人確診；英國「刺胳針」醫學期刊報導，根據美國華盛頓大學的疫情模型預測，印度至8月1日將有百萬人染疫死亡。東京都新增1121例確診病例，創目前緊急事態下新高紀錄。

印度疫情凶猛並波及鄰國，南亞及東南亞地區疫情失控。尼泊爾過去3周以來每日病例激增，且過去兩周就增加400死，醫療系統已不勝負荷。孟加拉8日通報首次偵測到印度變異病毒株，促使政府決定將邊界再關閉兩週，其中2例肯定是印度變異病毒株，其他4例則極為接近。斯里蘭卡7日新增近1900例，較上月初增加4倍，25個行政區中已有13個封城。旅遊勝地馬爾地夫6日有601例確診，創單日新高，同日開始局部宵禁。

泰國確診病例在5周內增加一倍，當局已在多間體育館、會議中心和酒店建設方艙醫院，應付不斷增加的病患。印尼過去一周平均每日新增5000例確診，政府派出9萬名警員和1.1萬名軍人在全國部署，嚴格實施防疫措施。

位於東北亞的日本疫情也持續升溫，全境單日新增逾7000例。日本三度實施的「緊急是態宣言」效果不佳，無法確實減少新確診數，東京都就新增1121例確診，創目前緊急事態下新高紀錄，也是繼5月1日以來再度出現單日逾千例。

非洲8國首批疫苗 用盡

印度疫情也導致疫苗生產率大減，無法出口其他國家，而非洲國家首當其衝。世衛表示，非洲疫苗施打率為全世界最低，全球平均每千人已接種150劑，但在撒哈拉沙漠以南非洲，每千人幾乎不到8劑。迦納、突尼西亞、利比亞等8個非洲國家首批疫苗已用盡；肯亞獲分配的102萬劑也打完八成，許多民眾面臨打不上第二針的難題。

巴西增2202人染疫不治

巴西今天新增6萬3430人確診，累計確診攀升至1514.5萬例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。同時新增2202人染疫不治，累計病故42萬1316人，排名全球第2高，僅次於美國。

紐西蘭政府8日宣布，由於澳洲新南威爾斯省新冠肺炎疫情趨緩，紐西蘭將從9日午夜起全面恢復與澳洲的旅遊泡泡。紐西蘭防疫部長希普金斯說，當局研判紐西蘭疫情升溫的風險很低，因而恢復與新南威爾斯省的旅遊泡泡。