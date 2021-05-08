日緊急宣言延至5月底 東奧添變數 2天破20萬人連署停辦

日本民間出現停辦奧運聲浪，但日相菅義偉重申會如期舉辦。（美聯社）

日本 首相菅義偉7日傍晚召開記者會宣布，原本實施至本月11日的四都府縣緊急宣言將延長至本月底，並擴大納入福岡縣與愛知縣。距離東京奧運 還有不到三個月時間，日本國內反對東奧舉辦的呼聲不斷加大，停辦的請願書兩日內已有超過20萬人連署，國際上也有不少聲音對東奧持悲觀態度。東京都知事小池百合子在記者會再次表明，將盡力推動奧運成功舉辦。

日本延長多地緊急狀態並擴大範圍。圖為行人7日經過日本東京提前結束營業的餐館。（新華社）

日本政府上月針對東京都、大阪府、京都府及兵庫縣實施緊急宣言，自4月25日至5月11日，四地的新冠肺炎感染人數雖有減少，但還不到安全標準，因此決定延長。

另外，作為宣言前一階段的「防止蔓延等重點措施」目前於愛知等七縣實施，同樣延長至本月底，且9日起新增北海道、岐阜、三重三道縣，宮城縣則於11日到期後解除。

實施緊急宣言的地區，大型活動必須於晚間9時前結束，供應酒類的商家繼續停業，百貨公司等大型商業設施提早至晚間8時打烊，並加強針對印度變異病毒的防疫工作。

菅義偉指出，希望可以在7月底前完成所有高齡者的新冠疫苗接種，並達到每日接種100萬劑疫苗的目標。

另據體育日本報導，曾經三度參選東京都知事選舉的宇都宮健兒，在本月5日發起網路連署，要求「停辦東京奧運」。宇都宮認為，現在應該正視疫情 擴大的問題，應該要以人民的生命為優先考量，不該勉強舉辦，必須立刻中止東奧、殘障奧運。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）原本考慮本月中旬訪問日本，但東京奧運暨帕運組織委員會會長橋本聖子表示，目前未有定案，東京等地延長緊急事態宣言是變數。

神戶老人院群聚感染 25死

此外，神戶市7日宣布，該市一家老人保健照護設施發生群聚感染，4月14日以來共有133人確診，其中有25名逾70歲的入住者死亡。

據神戶新聞報導，神戶市於4月15日得知這設施至少5人確診，已發生群聚感染，但遲至今天才公布消息。對於外界發出「隱匿疫情」的質疑，神戶市健康局副局長熊谷保德說：「因為確診者增加太多，工作忙碌到沒時間對外發布訊息，深感抱歉。」