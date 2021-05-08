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東南亞告急 菲泰確診飆 印尼禁入境

編譯中心／綜合7日電

印度新冠疫情惡化成為全球焦點，然而東南亞地區的第三波疫情同樣告急，其中菲律賓、泰國和印尼近日單日確診個案持續上升。雖然這些國家已開始為民眾接種疫苗，但接種進度緩慢，難以遏止疫情擴散。部分東南亞國家決定收緊邊境措施，然而疫情尚未緩和的柬埔寨，卻宣布解除首都金邊的封城令，專家警告太早解封，將導致確診人數再次飆升。

泰國和菲律賓上月分別錄得疫情爆發以來單日最高確診記錄。印尼和寮國宣布分別收緊防疫措施，其中印尼由前日起，禁止旅客在穆斯林開齋節期間入境，以免因大量信眾湧入，增加病毒傳播風險；寮國政府則延長首都萬象的封城措施至20日；泰國上月開始將入境旅客的隔離期，由14天縮短為10天或7天，日前則再次收緊入境管制，入境旅客隔離期恢復為14天。

此外，新加坡疫已宣布由8日開始，所有來自高風險國家或地區的旅客，居家隔離檢疫期由14天延長至21天，只有來自中國、香港、澳洲、紐西蘭及汶萊等地的旅客可獲豁免。

柬埔寨是東南亞地區中確診病例最少的國家之一，當地政府上月中宣布在金邊及周邊地區實施為期兩周的封城。雖然疫情並未見緩和，但總理洪森仍然決定按原定計畫解除封城。世界衛生組織警告，太早解除封城確診個案會持續上升。 

●印尼、大馬接種率不足4%

根據YouGov民調機構，所有國家均有過半數受訪者表示願意打針，其中越南更有多達85%的人有意接種。然而各國政府的接種工作普遍緩慢，柬埔寨、印尼和馬來西亞分別僅有6.6%、3.1%和1.8%，部分國家更只有不足1%人口完成接種。

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