印度火葬場燒到沒木材 中產花光年薪包機逃命

印度疫情嚴峻，死亡人數更是不斷上升，印度的火葬場已經面臨木材短缺的困境。（美聯社）

路透報導，印度 7日通報新增41萬4188個確診病例，再創單日新增確診新高，新增死亡病例3915例，累計本周新增確診病例達157萬例，印度報刊訃聞增3倍，國內逃亡潮捲向中產階級。

印度由於死亡人數不斷上升，火葬場已面臨所需木材短缺的困境。一位木材商人說，木材需求是平時的四倍，他們的三個主要供應商都用光了木材。CNN報導，印度當地火葬場的一位工人沃德（Ward）表示，每天有100到150具的屍體會運來瓦拉納西（Varanasi）的火葬場。

報刊訃聞增3倍

印度累計確診病例達2149萬，累計死亡病例23萬4083例，但不少專家認為這兩個數字均被低估。在上月底，印度城市拉傑果德一份報章出現橫跨7版的240多個訃聞，數目較今年初增加3倍。

此外，私人飛機公司JetSetGo透露，最近數周私人飛機預訂量是平時10倍。雖然價錢超過印度中上階層的平均年薪，但除了富豪和寶萊塢明星，仍有許多中上階層也不惜花錢乘坐私人飛機離境。

尼泊爾9000確診再創高

此外，尼泊爾6日單日確診破紀錄，達9023例，累計逾36.8萬人確診。當地衛生部預測，在最壞情況下，單日新增確診個案可能達到1.1萬例。珠穆朗瑪峰營地也出現病例，30多名登山客近日因身體不適下山，其中至少兩人在返回首都加德滿都後確診。

由於患者人數不斷增加，加德滿都醫院嚴重缺乏病床和醫療用氧氣，當地有醫護警告，在極端情況下，患者可能在街頭病死。