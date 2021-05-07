下個印度？尼泊爾病例飆升 珠峰也傳確診

尼泊爾疫情嚴峻，死亡人數大增，加德滿都巴格馬蒂河岸旁，穿著防護衣的工作人員正在火葬場焚燒因疫去世的病患屍體。(歐新社)

隨著印度疫情 蔓延南亞，尼泊爾境內疫情飆升，醫院病床和氧氣供應短缺。珠穆朗瑪峰營地也傳病例，越來越多登山者出現染疫症狀，醫師憂心尼泊爾恐成為下一個變異病毒肆虐的「迷你印度」。斯里蘭卡也繼尼泊爾和孟加拉後，宣布關閉和印度的邊界。

來源：世界新聞網

印度5日通報，新增41萬2262人確診與3980人病歿，雙雙創單日新高紀錄。第2波疫情重創醫療系統，從都市到廣闊鄉村地區全都無法倖免。醫學專家認為，印度實際染疫與病歿人數，可能是官方數據的5到10倍。

「喜馬拉雅時報」報導，根據尼泊爾衛生部最新數據，5日新增確診病例8659起，連4天創單日新高。同時新增58人病歿，也創紀錄。

尼泊爾的醫師表示，國內面臨和印度一樣嚴峻的疫情：病例飆升，醫院病床和氧氣供應短缺。醫師警告，疫情蔓延恐使得尼泊爾淪為迷你印度。

尼泊爾一周前宣布暫停國際航班，直到14日。僅允許一周兩航班飛往印度，接回受困當地的尼泊爾公民。同時大多數的邊界通道已關閉，僅允許返國的尼泊爾公民利用未關閉的邊界回國。

根據紅十字會與紅新月會國際聯合會，尼泊爾目前病例數是一個月前的57倍，陽性率44%。尼泊爾接近印度邊界的城鎮已無法應付越來越多必須接受治療的病患。尼泊爾目前完成接種人數僅占總人口的1%。

尼泊爾珠穆朗瑪峰基地營登山者和當局告訴英國廣播公司（BBC），他們見到越來越多登山者出現染疫症狀，且病毒檢測 呈陽性者也不斷增加，升高恐會爆發嚴重疫情的疑慮。

珠穆朗瑪峰（Mount Everest）基地營人員說，他們已經接獲來自首都加德滿都醫院通報17起確診病例，一些登山者已經從基地營和更高營地被送到醫院治療。加德滿都私立醫院CIWEC的人員5日證實，病患檢測呈陽性。

尼泊爾政府到目前為止，否認知悉珠峰基地營確診病例，這讓人擔心官員淡化情勢的嚴重性，因為憂心這會帶來關閉登山探險的更大壓力。

尼泊爾最近幾周確診病例急劇攀升，尼泊爾境內感染率是印度鄰國當中最高的，為阻絕疫情擴散，斯里蘭卡也宣布關閉和印度的邊界。