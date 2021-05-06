印度醫院上告求氧氣 法官斥阻撓者：如「種族滅絕」

印度疫情慘重，人們在新德里的加氣中心排隊等候為新冠患者加氣。(Getty Images)

印度 多家醫院出現氧氣供應短缺問題，新德里有醫院告上法庭，因此成功從政府手中取得氧氣應急。有法院表示，那些令病人得不到氧氣供應的人的做法「是不亞於種族滅絕的刑事行為」。另外，印度派赴七大工業國（G7 ）外長會議代表團的兩名成員確診新冠，代表團將不會出席G7面對面會議，東道主英國表示遺憾。

據悉，Sitaram Bhartia醫院42名病人2日只剩下30分鐘氧氣，醫院當局向法院求助，法官隨即下令政府立即提供氧氣。醫院的律師說：「氧氣瓶在聆訊後很快送達，幾小時後氧氣缸也送來了。」

安拉阿巴德市（Allahabad）高等法院抨擊邦政府，「新冠病人只因氧氣供應未能抵達醫院而死去是刑事行為，那些獲信賴確保醫療用液態氧持續採購和供應的人（的行為）不亞於種族滅絕」，更表示「我們發現新聞與（邦）政府聲稱有足夠氧氣的說法大相逕庭。」

法院已下令就兩起病人因缺氧死亡的個案展開調查。另有新德里多家醫院也告上當地高等法院，要求介入氧氣不足問題。

彭博資訊報導，印度5日染疫死亡數新增3780例，再創疫情 爆發以來單日最大增幅紀錄，累計22萬6188起死亡病例，但一些研究模型的預測顯示，印度疫情恐在未來幾個禮拜內惡化，總死亡人數恐較目前水準增加一倍以上。

班加羅爾的印度科學院一個研究小組利用數學模型預測，若當前趨勢持續下去，到了6月11日的病故數約有40.4萬例。西雅圖華盛頓大學健康計量評估研究中心的模型更預測，到了7月底將有101萬8879人死亡。