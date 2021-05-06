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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

全球首例 加國12~15歲可接種輝瑞疫苗

編譯中心／綜合5日電
加拿大政府5日宣布，輝瑞藥廠(Pfizer)及德國合作廠商BioNTech研發新冠疫苗，可供12歲至15歲青少年施打。（路透）
加拿大政府5日宣布，輝瑞藥廠(Pfizer)及德國合作廠商BioNTech研發新冠疫苗，可供12歲至15歲青少年施打。（路透）

加拿大政府5日宣布，輝瑞藥廠(Pfizer)及德國合作廠商BioNTech研發的新冠疫苗，可供12歲至15歲青少年施打。 加拿大衛生署(Health Canada)首席醫療顧問沙瑪(Supriya Sharma)指出，這個年齡族群的青少年接種輝瑞疫苗之後，最普遍的通報副作用是暫時且輕微的手臂疼痛、發冷或發燒。

輝瑞指出，臨床實驗報告顯示，輝瑞疫苗在12歲至15歲青少年志願者之間使用，對於新冠病毒有100%的保護效果，體內耐受性良好。

沙瑪也表示，輝瑞疫苗對年輕族群既安全又有效，這項措施是「隧道盡頭的曙光」。加拿大迄今通報124萬9950起新冠病毒確診病例，約20%感染者是19歲以下民眾，全國累計2萬4396起死亡病例。

美國方面，美國有線電視新聞網(CNN)5日報導，聯邦官員指出，美國食品及藥物管理局(FDA)估計下周將核准輝瑞疫苗供12歲至15歲之間青少年使用。

此外，南韓5日公布的真實世界數據顯示，施打一劑AZ或輝瑞的新冠疫苗後，在年齡達60歲長者預防感染病毒的效力達到86.6%。

這項分析根據的是2月26日起兩個月追蹤南韓超過350萬名年齡達60歲長者的資料，其中52萬1133人接種第一劑輝瑞或AZ疫苗。疾病管理廳表示，數據顯示這些長者出現1237名確診病例，只有29例來自已施打疫苗族群。

疾病管理廳說：「（人們）應該根據建議的時程，完整接種疫苗，因為接種第2劑後保護力會進一步攀升。」

由於有報導指出接種疫苗有潛在的安全疑慮，造成部分民眾不願施打疫苗。對此，南韓衛生部公衛政策主管官員尹泰皓（Yoon Tae-ho）說：「我們國家死於冠狀病毒的人，約95%是年齡達60歲的老年人，疫苗將大幅降低這些人的風險。」尹泰皓說，發生包括血栓在內的副作用可能性「極低」，而且這些副作用大多可以治癒。

疫苗 輝瑞 美國

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