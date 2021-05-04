澳洲禁在印度公民入境 挨批種族歧視 印裔澳人受害最大

受此禁令影響最重的可能是印度裔澳洲人，據悉，目前約有9000名澳洲人身在印度。(Getty Images)

澳洲 衛生部長韓特上周宣布，自3日起禁止過去兩周曾到過印度 的旅客入境，違者可能入獄，就連澳洲公民也不例外，隨即引發爭議，被批評是「種族主義 」，且違反人權。雖然韓特表示「絕對相信」這一措施是合法的，但法律界預期，未來幾天就會出現針對這項印度旅遊禁令的法律訴訟案。

衛報報導，Marque律師事務所管理負責人布萊德利表示，對這項印度旅遊禁令提起訴訟的可能性很大。此外，也有澳洲民眾聯繫支持公益訴訟的機構Grata Fund，希望對禁令提出法律挑戰。該機構創辦人雷內克說：「莫里森政府的印度旅遊禁令讓我們感到非常不安。我們在周末期間收到很多關於潛在法律挑戰的諮詢。」

澳洲1日宣布自5月3日起，過去兩周待過印度的旅客將不准入境，違者將面臨罰款和最長5年有期徒刑，包括澳洲公民和居民。媒體報導，這是澳洲第一次將公民歸國的行為列為刑事犯罪。

對於政府此措施，批評者指控政府手法極端。綠黨聯邦參議員法魯奇在推特發文表示，相關措施「絶對可怕並且有種族歧視」；著名保守派媒體評論員博爾特也將這項政策歸罪於種族主義，「我不相信我們會對從英格蘭等地方逃離的澳洲白人處於同樣的旅行禁令。」目前估計有9000名澳洲人身在印度，其中600人被列為易受感染人群，而受此禁令影響最重的可能是印度裔澳洲人。

澳洲總理莫里森否認這是種族主義，他3日受訪表示，「在一場全球大流行疫情當中沒有政治或者意識形態……它與政治無關，這是一種病毒。」他還說，對這個問題被政治化感到失望。

澳洲外交部長佩恩則表示，隔離檢疫中發現的57%確診個案來自印度入境的旅客，上個月則只有10%。她說，這對於澳洲的衛生和醫療服務系統來說是「非常重大的負擔」。