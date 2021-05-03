每日染疫40萬人的代價？印度地方敗選擊破「莫迪神話」

被認為是印度疫情全面崩潰破口的2021年印度四邦大選，2日終於完成了選戰最凶、爭議最大的西孟加拉邦選投票。那麼，在疫情如此嚴峻，但依然選擇如期舉行的選舉結果為何？ 美聯社

「選舉造勢硬拚、全國染疫爆炸...最後還不是苦吞敗仗！」被認為是印度疫情 全面崩潰破口的2021年印度四邦大選，2日終於完成了選戰最凶、爭議最大的西孟加拉邦選投票——儘管總理莫迪（Narendra Modi）本人不顧全國疫情失控的風險，過去一個月來密集親自出馬20次大型選舉造勢，但執政的「印度人民黨」（BJP）仍在西孟加拉苦吞敗仗——敗選消息傳出後，印度各方媒體不僅大肆批評莫迪政府「硬拚選舉」的荒謬下注，害得疫情全境失控；印度工商界2日晚間更罕見發出重話，要求聯邦政府應即刻「採取全國性的最強手段」以控制疫情，就算舉國封鎖會造成嚴重的經濟損失，也不能再讓每日新增40萬人確診的駭人趨勢繼續升溫。

印度的2021四邦大選，主要是西孟加拉邦、阿薩姆邦、喀拉拉邦與坦米爾納德邦的邦議會選舉。在目前已知結果中，BJP的勢力在阿薩姆邦如願取得大勝；在地方派系較強的喀拉拉、坦米爾納德，BJP的表現則不如預期；但最受挫敗的戰區，仍是公開號召各邦「聲討莫迪政權」的西孟加拉邦，儘管BJP傾全黨之力投注輔選，地方的反對黨龍頭「草根國大黨」（AITC）仍壓倒性地拿下了3分之2的議會席次，徹底擊潰了莫迪的中央進逼。

選舉終於落幕後，《印度快報》等全國性媒體也不滿地發出抨擊性社論：一方面質疑這場「拿命來拚」的地方選戰，到底讓印度全國付出了多少人命代價；二方面也呼籲印度各黨應該盡快收拾選戰情緒，拚全力面對疫情海嘯的失控問題，以扼制每日新增病例近40萬人的蔓延速率。

圖為草根國大黨的支持者慶祝選舉勝利。歐新社

莫迪總理之所以因大選問題，而遭海內外的嚴厲譴責與批評，主因即是因為BJP政府與聯邦中選會「不顧防疫拚選舉」的一意孤行。根據《金融時報》的統計，直到今年4月22日、印度全國染疫超過每日新35萬例之前，以莫迪本人為首的BJP大老，都持續而密集地在西孟加拉邦舉行「萬人造勢大會」。

其中，從3月中旬開始，身為總理的莫迪就在西孟加拉邦參與了至少20回大型造勢；內閣二號人物、莫迪的黨內愛將、內政部長沙阿（Amit Shah），更是無視疫情環境，在西邦出席了超過50次萬人活動——換句話說，直到本波疫情爆炸到不可收拾為止，莫迪總理都還在親自率隊「危險群聚」。

「除了大規模的政治造勢，有加劇群聚感染之風險外...總理親自現身動員支持者上街的畫面，透過新聞媒體的傳播，也向全國民眾釋出了『疫情不嚴重』的錯誤資訊。」

印度阿育王大學的政治研究者維尼爾斯（Gilles Verniers），就對《金融時報》如此解釋：「莫迪不故意情硬拚選舉，現在慘敗的反作用力，正要狠狠地雙倍打臉自己。」

圖為4月7日在西孟加拉邦要求暫停選舉以及選舉集會的示威者。路透

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西孟加拉邦的大選，對莫迪而言之所以格外重要，主要原因仍是因為地方的執政者、草根國大黨的領導人班納吉（Mamata Banerjee），長期以來一直與執政的莫迪作對、是BJP大選常勝軍團始終壓制不下的「地方諸侯」。

近期，由於傳統大黨「印度國大黨」（INC）的聲勢不振、派系內亂，印度中央政壇幾乎由執政的BJP一黨獨大，聯邦議會缺少團結有效的在野黨。直到本回地方選舉投票前，長年與莫迪唱反調、基層戰力動員極具實力的班納吉，才試著重新扛起反對黨的號召大旗，並號召各邦的非BJP派系，試圖組成各地的「反莫迪聯盟」。

對於莫迪來說，班納吉固守的西孟加拉邦，是狙擊BJP統合全國執政權力的肉中刺，如果放任地方諸侯彼此聯合，中央政府的施政國策將遭遇極大的阻力。因此，在本回地方選舉中，沒有其他選舉聯動阻礙、離2024全國大選還有很長一段時間的莫迪政府，這才會傾盡全力直衝西孟加拉邦，為的就是主動出手、趁班納吉成為巨大威脅之前，出手重挫地方醞釀中的反對黨大聯盟。

但對班納吉而言，西孟加拉邦的民意支持一直相當明確，莫迪硬拚選戰不僅是致防疫安全於不顧，更是中央政府強化「印度教民族主義」的野心展現。因此挾著基層人脈與地方聲勢，素以頑強善戰聞名的班納吉，反而越戰越勇、打蛇隨棍上地把莫迪的全軍投入，逆轉成狙擊BJP一黨專權的「政治聖戰」。

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最終，儘管動用了政府一切的輔選資源，但莫迪的BJP仍無法阻止班納吉在西孟加拉大選中，囊括議會3分之2席次的「壓倒性勝利」；莫迪「硬選賭輸」的結果，亦成為海內外媒體冷嘲熱諷的批評標題。

印度輿論大多認為，莫迪輸掉西孟加拉邦的結果，只能說是「盡失天時地利人和」的預料結果，就選舉政治來說，並不足以直接威脅BJP的政壇龍頭地位；但在選舉終於落幕之後，印度各界都期待「回過神來的莫迪政府，能採取足以控制疫情蔓延的有效策略」，然而要如何壓制每日進逼40萬新增感染的瘟疫海嘯？中央政府至今並沒有明確的統合指示策略。

「聯邦政府應該立即採取『最強對策』，對全國頒布最高層級的防疫命令，就算代價是要控制經濟活動，我們也應該全力拯救人命！」

針對印度的疫情爆炸，印度第8富豪、率領工商組織「印度工業聯合會」（CII）的銀行家柯塔克（Uday Kotak），2日晚間也代表商界發出公開呼籲：支持印度緊急封鎖，就算全國封城犧牲經濟，也必須壓制這波失控疫情。

路透認為，選舉的結束與CII的出面喊話，都暗示著莫迪政府有可能採取「全境封鎖」的霹靂手段；但在去年4~6月的全國封鎖中，印度經濟就比疫前衰退超過24％，如何確保經濟不會徹底崩潰？疫情爆炸成如此規模的現在，全境封城還能起到多少作用？對於瓦解中的醫療體系能量，又會帶來怎樣的衝擊反應？中央政府在遲到防疫的同時，也難以回答自身的各種猶豫。

截至5月3日中午為止，印度過去24小時的新增疫情數字，已達到36.8萬人；雖然相較於5月1日的39.9萬人微幅減少，但一般認為疫情的轉折最快要等到5月中下旬，「疫情爆炸的上升趨勢，恐才要開始衝刺而已。」