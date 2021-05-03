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每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

不只印度疫情慘…非洲南美確診激增醫療崩潰

編譯中心／綜合2日電

印度新冠疫情嚴峻引發全球關注，但非洲和南美洲的疫情其實也不容忽視。世界衛生組織（WHO）警告，非洲疫情反彈風險仍處於高水平，而南美洲尤其是巴西，正經歷複雜和嚴重的新冠危機。過去1周，美洲的死亡個案已占全球41%。

香港01報導，根據世衛數據，上周包括美國在內，美洲的死亡個案占全球41%。全球上周新增8萬8272例死亡中，美洲有3萬6530。

其中，巴西累計死亡案例數4月29日突破40萬例，位居全球第2。當地累計逾1450萬例確診，受感染總人數僅次於美國與印度。全國僅約13%人口已接種第一劑疫苗，但由於疫苗短缺，14個城市不得不暫停接種計畫。

泛美衛生組織（PAHO）衛生緊急事務部長烏加特也說，不僅巴西，整個南美洲的疫情都已變得更複雜；包括秘魯、厄瓜多、玻利維亞、阿根廷、烏拉圭和圭亞那的感染率急劇上升，衛生系統不堪重負。

此外，人口數量和印度接近，但衛生系統卻更糟的非洲，面臨疫情失控、無力生產大量藥物或疫苗的困境。 據世衛統計，非洲多國都有社區感染，46國中有3國的反彈風險非常高、20國是高風險、22國是中度風險，僅1個是低風險國家。

世衛說，非洲多國疫情反彈風險仍處於高水平，因為當地民眾舉行大型集會、沒有嚴守公共衛生措施，以及當地病毒檢測率和疫苗接種率均低。

而西非國家幾內亞禍不單行，同時遭遇捲土重來的伊波拉病毒，以及一直沒趨緩跡象的新冠疫情。據美國約翰霍普金斯大學的數據，幾內亞截至2日累計2萬2304人染疫、145人死亡。

疫情 疫苗 世衛

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