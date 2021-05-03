我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

印度病床藥物難求 民眾上網自救 寶萊塢明星被封英雄

編譯中心／綜合2日電
儘管印度疫情嚴峻，錫克教徒還是打著赤膊、坐進恆河中。(美聯社)
儘管印度疫情嚴峻，錫克教徒還是打著赤膊、坐進恆河中。(美聯社)

印度疫情大流行，醫療系統崩潰，不過國際間援助遲遲未到，當地民眾轉而透過社交媒體互助「自救」，分享重要醫療訊息，還有寶萊塢影星捐贈氧氣及病床，讓民眾相當感動。此外，執政黨與總理莫迪在這波疫情中飽受批評，並在地方議會選舉失利。

綜合媒體報導，印度2日新增3689人染疫死亡，創下疫情開始以來單日新高，累計死亡人數逾21萬5000人；單日新確診人數逾39.2萬，較前一天的逾40萬例稍微下降。印度疫情創高峰的起因是傳統祭典「大壺節」，但日前錫克教領袖400歲冥誕的慶祝活動，還是吸引上萬信徒到阿姆利則的金廟朝拜，大多數人未戴口罩，還有人打著赤膊、坐進恆河中。

而當地病床、醫療設備無法應對激增的病患，不敷使用，而政府卻拿不出相應對策，促使印度民眾「自己疫情自己救」，寶萊塢明星、板球選手和企業家等紛紛透過臉書、推特、Instagram等社群平台，分享醫療資訊。

寶萊塢明星蘇德（Sonu Sood）就幫忙廣傳醫療單位聯繫方式、牽線求助者跟機構配對，甚至自掏腰包替患者找氧氣和病床，獲家鄉民眾封為「民族英雄」。

此外，總理莫迪早前因太早解除社交距離限制、疫情嚴峻卻堅持舉辦選舉造勢活動而挨轟，被批「政治優先」。而在2日揭曉的地方議會選舉結果中，莫迪領導的執政黨在關鍵的西孟加拉邦，敗給現任首席部長班納吉領導的草根政黨。

這次選舉被視為選民在疫情衝擊下是否仍支持執政黨的測試。競選期間，執政黨在西孟加拉邦投入大量人力物力，仍無法奪得議會控制權。

疫情 印度 社群

上一則

不只印度疫情慘…非洲南美確診激增醫療崩潰

下一則

不滿疫情限制 歐洲勞動節遍地示威 法國15萬人上街暴動

延伸閱讀

印度總理抗疫不力 執政黨重要地方選舉落敗

印度總理抗疫不力 執政黨重要地方選舉落敗
中國官媒嘲諷印度疫情 網友怒轟「小人行徑」急刪文

中國官媒嘲諷印度疫情 網友怒轟「小人行徑」急刪文
印度新增3689人病故再創紀錄 救命氧氣陸續運達

印度新增3689人病故再創紀錄 救命氧氣陸續運達
疫情狂燒…印度單日確診飆破40萬 佛奇建議「封國」

疫情狂燒…印度單日確診飆破40萬 佛奇建議「封國」

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
(取材自NHK速報)

色慾荒誕的13億懸疑殺人：日本77歲富豪獵奇死

2021-04-28 08:30
野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（截圖自日網livedoor.com）

日77歲富豪曾睡4千人 家中暴斃 AV女優嫩妻涉案遭逮

2021-04-27 23:40
印度染疫死亡人數在28日突破20萬大關，圖為當日新德里一處火葬場工作人員抬著一具遺體準備進行火化。（路透）

印度氧氣價飆10倍 居印華人：患者須自帶否則活活憋死

2021-04-28 22:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員