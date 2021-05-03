印度病床藥物難求 民眾上網自救 寶萊塢明星被封英雄

儘管印度疫情嚴峻，錫克教徒還是打著赤膊、坐進恆河中。(美聯社)

印度疫情 大流行，醫療系統崩潰，不過國際間援助遲遲未到，當地民眾轉而透過社交媒體互助「自救」，分享重要醫療訊息，還有寶萊塢影星捐贈氧氣及病床，讓民眾相當感動。此外，執政黨與總理莫迪在這波疫情中飽受批評，並在地方議會選舉失利。

綜合媒體報導，印度2日新增3689人染疫死亡，創下疫情開始以來單日新高，累計死亡人數逾21萬5000人；單日新確診人數逾39.2萬，較前一天的逾40萬例稍微下降。印度疫情創高峰的起因是傳統祭典「大壺節」，但日前錫克教領袖400歲冥誕的慶祝活動，還是吸引上萬信徒到阿姆利則的金廟朝拜，大多數人未戴口罩，還有人打著赤膊、坐進恆河中。

而當地病床、醫療設備無法應對激增的病患，不敷使用，而政府卻拿不出相應對策，促使印度民眾「自己疫情自己救」，寶萊塢明星、板球選手和企業家等紛紛透過臉書、推特、Instagram等社群 平台，分享醫療資訊。

寶萊塢明星蘇德（Sonu Sood）就幫忙廣傳醫療單位聯繫方式、牽線求助者跟機構配對，甚至自掏腰包替患者找氧氣和病床，獲家鄉民眾封為「民族英雄」。

此外，總理莫迪早前因太早解除社交距離限制、疫情嚴峻卻堅持舉辦選舉造勢活動而挨轟，被批「政治優先」。而在2日揭曉的地方議會選舉結果中，莫迪領導的執政黨在關鍵的西孟加拉邦，敗給現任首席部長班納吉領導的草根政黨。

這次選舉被視為選民在疫情衝擊下是否仍支持執政黨的測試。競選期間，執政黨在西孟加拉邦投入大量人力物力，仍無法奪得議會控制權。