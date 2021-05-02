我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

3匪搶金山華埠珠寶店 與警局長僅隔一條街

日本郵輪又傳確診 300人急返橫濱港

編譯中心／綜合1日電

日本正值黃金周假期，雖然政府耳提面命居家防疫，仍擋不住人潮湧上街頭，還有約300名旅客選擇搭乘豪華郵輪度假。沒想到一名旅客登船後確診，船公司只好取消航程，今天中午前返抵橫濱港，所有旅客將下船，郵輪假期也隨之泡湯。

日本TBS電視台報導，郵輪「飛鳥2號」4月29日從橫濱港啟航，一周航程原訂前往北海道後再返回橫濱，不過，就在出海一天後就有一名60多歲男性旅客染疫，他在登船時接受PCR篩檢，目前症狀是喉嚨不適，但沒有發燒等症狀。一起搭船妻子至今暫無任何症狀。

日本去年2月曾發生搭載3700多人的「鑽石公主號」郵輪群聚感染，總計造成712名乘客與船組員染疫，其中13人死亡。日本國內大型郵輪此後全數暫停航行，但從去年底起恢復國內航行。

疫情方面，東京都今天通報新增1050例，創三度「緊急事態宣言」發布以來新高紀錄；大阪府新增1262例，再創歷史新高紀錄。同為「緊急事態宣言」發布地區的兵庫縣，今天通報新增539起確診病例。

朝日新聞報導，福岡縣南部地區疫情快速擴大，久留米市及大牟田市的每10萬人口新增確診數已超過福岡市，甚至是大阪2倍、東京4倍，讓當地餐飲店與醫療前線籠罩不安情緒。

為遏止疫情持續擴大，福岡縣政府已籲請中央政府，將福岡縣納入「防止蔓延等重點措施」適用地區。

郵輪 日本 疫情

上一則

印度每日30萬人染疫 醫療崩潰 全球大搶救

下一則

北韓批美國採取新敵對政策 警告：拜登犯了大錯

延伸閱讀

美疫情雖趨緩 8月前染疫病歿人數 預測仍逼近60萬

美疫情雖趨緩 8月前染疫病歿人數 預測仍逼近60萬
慶祝母親節日本富士按摩椅大特價送大禮

慶祝母親節日本富士按摩椅大特價送大禮
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
日製迷你消防車成文化大使 「遊學」舊金山化身另類網紅

日製迷你消防車成文化大使 「遊學」舊金山化身另類網紅

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
印尼軍方廿五日表示，他們在峇里島附近水域海床尋獲斷成三截的失蹤潛艦「神鋤號」，證實船內五十三人全數罹難。新華社

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

2021-04-25 08:44
(取材自NHK速報)

色慾荒誕的13億懸疑殺人：日本77歲富豪獵奇死

2021-04-28 08:30
野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（截圖自日網livedoor.com）

日77歲富豪曾睡4千人 家中暴斃 AV女優嫩妻涉案遭逮

2021-04-27 23:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高