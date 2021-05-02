日本郵輪又傳確診 300人急返橫濱港

日本 正值黃金周假期，雖然政府耳提面命居家防疫，仍擋不住人潮湧上街頭，還有約300名旅客選擇搭乘豪華郵輪 度假。沒想到一名旅客登船後確診，船公司只好取消航程，今天中午前返抵橫濱港，所有旅客將下船，郵輪假期也隨之泡湯。

日本TBS電視台報導，郵輪「飛鳥2號」4月29日從橫濱港啟航，一周航程原訂前往北海道後再返回橫濱，不過，就在出海一天後就有一名60多歲男性旅客染疫，他在登船時接受PCR篩檢，目前症狀是喉嚨不適，但沒有發燒等症狀。一起搭船妻子至今暫無任何症狀。

日本去年2月曾發生搭載3700多人的「鑽石公主號」郵輪群聚感染，總計造成712名乘客與船組員染疫，其中13人死亡。日本國內大型郵輪此後全數暫停航行，但從去年底起恢復國內航行。

疫情 方面，東京都今天通報新增1050例，創三度「緊急事態宣言」發布以來新高紀錄；大阪府新增1262例，再創歷史新高紀錄。同為「緊急事態宣言」發布地區的兵庫縣，今天通報新增539起確診病例。

朝日新聞報導，福岡縣南部地區疫情快速擴大，久留米市及大牟田市的每10萬人口新增確診數已超過福岡市，甚至是大阪2倍、東京4倍，讓當地餐飲店與醫療前線籠罩不安情緒。

為遏止疫情持續擴大，福岡縣政府已籲請中央政府，將福岡縣納入「防止蔓延等重點措施」適用地區。