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印度苦盼疫苗 美國內部吵翻「讓渡專利恐招反效果」

編譯中心／綜合1日電
印度疫情失控，急待疫苗原料與專利讓渡解危，但白宮內部卻為疫苗專利讓渡，出現意見分歧。圖為孟買疫苗接種中心外貼出疫苗短缺的通知。(歐新社)
印度疫情失控，急待疫苗原料與專利讓渡解危，但白宮內部卻為疫苗專利讓渡，出現意見分歧。圖為孟買疫苗接種中心外貼出疫苗短缺的通知。(歐新社)

印度疫情失控，急盼疫苗原料與專利讓渡解危。但美國媒體披露，拜登政府內部為了是否將各藥廠手中的疫苗專利讓渡，出現意見分歧。印度國內則因疫情怒控總理莫迪做出各種錯誤決定，甚至指美國「口惠而實不至」。

「華盛頓郵報」指出，社運與進步派人士敦促白宮支持國際發起的專利讓渡請願，包括白宮防疫專家佛奇、美國貿易代表戴琪都傾向贊成，以便開發中國家能快速生產疫苗；然而商務部與其他官員警告，讓渡專利恐招反效果，包括把智慧財產權拱手出讓對手。

疫苗專利讓渡請願是由印度與南非率先發起，主張放寬專利將使更多國家能生產或進口學名疫苗，而不必等待數月或數年；但美國及英國、加拿大等富裕國家都擔心，專利讓渡會使全球疫苗生產陷入混亂。倡議讓渡者抱怨，白宮放在第一位的只是藥廠高達數十億美元的利潤，而非苦候疫苗的全球數十億人。

印度目前已達單日新增40萬例的空前慘況，醫院被迫放棄重症患者，家屬則苦尋醫療用氧氣。廣大民眾因此將怒火對準總理莫迪，砲轟他在疫情狂飆之際還舉辦大型選舉造勢，也不願取消印度教節慶以致數百萬人群聚恆河。批評者已喊出要莫迪下台。

印度時報則指出，印度社群媒體充斥對美國與西方國家的反感情緒，把矛頭直接對準拜登政府囤積大量疫苗不用、吝於分享專利等。推文列舉美國近幾周來對印度的不友善舉動，包括扣住疫苗原料、稱印度是匯率操縱國、擅闖印度水域，還發表對印度人權的負面報告。

印度「歐亞時報」24日一則報導標題為「印度的對手中國拿出援助幫忙對付COVID-19危機，反觀四方對話盟友的美國卻只送來一句同情」。華府智庫哈德遜研究所表示：「美國對印度所發生人道危機的反應慢半拍令人遺憾，這類事件只會加強印度今後要走戰略自主，而非進一步靠攏美國。」

印度 美國 疫苗

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