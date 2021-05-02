南亞3國疫情告急 尼泊爾首都封城…恐成「小印度」

尼泊爾接壤印度的邊境地區淪為重災區，死亡人數攀升，有醫生慨嘆當地正變成「小印度」。(美聯社)

印度疫情 持續擴大，並向鄰國擴散，尼泊爾邊境新增大量確診病例，醫生表示該國正變成「小印度」。巴基斯坦新增病例也有上升趨勢，已用掉九成氧氣供應，不少居民希望盡快接種新冠疫苗作保護。

人口約2861萬的尼泊爾，3月時每天新增100多例，但最近疫情升溫，1日新增5657例確診，逼近去年10月高峰期，至今達33萬人染疫。當地衛生部門表示，許多人從印度返國造成疫情擴散。

當地疫情集中首都加德滿都和近印度邊境的尼泊爾根傑，而行政區佩里一家醫院過去兩周至少有80名醫護染疫，面臨人手嚴重不足、病床和呼吸器短缺困境；院方首席顧問醫生表示情況已經失控，有如「小印度」。加德滿都則自4月29日起封城兩周。

巴基斯坦每963人只有不到一名醫生，該國總理表示，若情况變得與印度一樣，不排除封城。(美聯社)

另外，巴基斯坦4月新增逾14萬例，打破紀錄。除了英國變種病毒肆虐，當地民眾以對疫情掉以輕心，幾乎沒人遵守戴口罩和社交距離更是疫情擴散主因。聯邦規畫部長4月30日表示，需要氧氧患者達到5360人，已用掉九成氧氣供應。當地醫護同樣短缺，每963人只有不到一名醫生照顧。

總理康恩警告，若情况變得與印度一樣，不排除封城。此外，當地只有不到2%人接種疫苗；巴基斯坦衛生官員表示，該國目前確保可獲1800萬劑疫苗，但只收到500萬劑，並批評政府採購疫苗過慢。

除了這兩國，印度東面的孟加拉3月病例也急遽上升，4月初達至高峰，但隨著當局實施封城和暫停航空旅遊，病例開始下降。斯里蘭卡4月30日破紀錄新增1662例，遠超4月中時平均200至300例，當局警告要為第三波疫情做準備。

澳禁訪印度公民入境 違者坐牢

印度疫情告急之下，成為許多國家防範對象，澳洲 政府今天也宣布自5月3日起，在抵達澳洲之前14天內待過印度的旅客將不准入境。違者將面臨罰款和最長5年有期徒刑，包括澳洲公民和居民。

澳洲廣播公司報導指出，這是澳洲首度不惜祭出坐牢的刑事懲罰，也要禁止本國公民返國。

「人權觀察」（Human Rights Watch ）組織以「蠻橫」形容這項措施。人權觀察澳洲分部主任皮爾遜說：「政府應該想辦法安全隔離從印度返國的澳洲人，而不是光靠刑期和嚴罰。」