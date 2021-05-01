全球破1.5億人確診、320萬不治 亞洲疫情堪憂

泰國4月29日新增1871例確診，隨即收緊入境防疫政策，圖為曼谷民眾30日接受新冠肺炎病毒檢測。（歐新社）

美國約翰霍普金斯大學統計，全球新冠肺炎確診數30日已突破1億5000萬人，近320萬人病故。印度疫情 也持續惡化，30日新增超過38萬6000人染疫，單日確診數再創新高。新加坡 爆發醫院內感染，已13人確診；越南 相隔一個多月一舉爆出9宗本土病例，河內娛樂場所即起暫停營業。

數據統計，自今年2月中以來，全球單日新確診數增加超過一倍，部分原因歸咎於新變種病毒傳播，及人們未能遵守防疫管制。數據顯示，全球在4月28日就新增超過90萬5000例確診。

星國醫院群聚13確診

新加坡疫情近期升溫，除了目前累計已出現8個感染群，30日又爆發一起醫院內感染。陳篤生醫院已有13名職員及病患確診，院方將為1100名住院病人及4500位職員進行病毒檢測。

新加坡30日新增24例確診，包括9起社區病例及15起境外移入，全國累計6萬1145人確診。目前病故人數維持30人。

而間隔一個多月後，越南29日晚間通報6例本土病例，30日上午又通報3例。30日是越南4天連假首日，節日歡欣氣氛被本土疫情沖淡，河內娛樂場所自30日起暫停營業。

泰國入境限制再收緊

因新一輪疫情發展迅速，泰國剛放鬆不到一個月的入境防疫政策將再次收緊。泰疫情管理中心4月29日宣布，自5月1日起海外入境隔離期將恢復至14天。疫情管理中心發言人塔維辛表示，所有入境泰國者自5月1日起，無論國籍、是否已接種新冠疫苗，都將面臨14天隔離期。

哥倫比亞政府在疫情下推行稅務改革，加重民眾負擔，觸發近日全國各地罷工和示威，圖為哥倫比亞卡利市29日警民衝突。（Getty Images）

哥國加稅爆示威1死

南美洲國家也疫情嚴峻，哥倫比亞政府卻在此時推行稅務改革，準備對網路服務、汽油、水電等徵收19%稅款，月收入逾700美元者也將被加稅，因此引爆民眾不滿。近日全國各地都有罷工和示威，甚至爆發警民衝突，至少1人死亡、數十名警民受傷，逾30人被捕。

法擬6月放行歐盟外旅客

法國一年多來受疫情影響而限制重重，民眾已迫不及待回歸正常生活。總統馬克宏29日宣布，計畫5月分4階段放寬防疫措施，料6月9日起允許歐盟以外的旅客入境，但須出示「健康通行證」，民眾參與大型活動時也要出示有關證明。

此外，5月3日起，法國的中學生將恢復實體課程，晚上7時起的宵禁將在5月19日起推遲至9時，屆時咖啡店和食肆可恢復戶外營業，非必要商店、戲院和博物館等也將重開。而到了6月9日起，宵禁會再推遲到晚上11時，6月30日起則完全解除宵禁，只有夜總會繼續關閉。法國在4月初第三度全國封城，每天新增病例由4萬例降至每日平均2.7萬例。

不過，世衛歐洲區辦事處主任克魯格警告，歐洲多國政府過早放寬限制，可能讓疫情反彈，「印度的情况可發生在任何地方」。印度官方數據顯示，30日新增超過38萬6000例確診。該國在疫情失控下仍照常舉行大型宗教活動、選舉和婚禮，使各地醫療體系崩潰。