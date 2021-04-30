印度已有20多萬人疫殁 掘墓工一年沒休假

印度疫情持續失控，西孟加拉邦29日照常舉行立法會選舉。（Getty Images）

印度 新冠肺炎疫情 嚴重惡化，成為全球關注焦點。印度28日新增近38萬例確診，創全球紀錄；同日病故逾3600人，是該國疫情以來最高。即使疫情嚴峻，印度政府仍照常舉行地方選舉，無視病毒傳播風險。世界衛生組織(WHO)29日對歐洲國家嚴正警告，防疫措施鬆懈可能導致病例飆升，如同現在印度的情況。

根據約翰霍普金斯大學統計，印度28日新增確診37萬9308人，病故3645人。過去八天以來，印度平均每日增加超過35萬名新病例，且單日病故人數過去三周增加近兩倍。

據悉，最大城市孟買的掘墓工得24小時輪班來應付激增的死亡病患。52歲的坎姆魯丁在孟買已掘墓25年，他表示自己和同事現在日以繼夜埋葬染疫亡者。「我們就只做這件事：接收遺體，把遺體移出救護車，然後埋葬。」他已經一年沒休假。

目前印度新冠確診病例約1837萬多例，為全球第二高，病故近20萬4900例，但專家認為這些數字恐怕遠低於實際情況。

西孟加拉邦地方決選28日舉行，當地合格選民逾800萬人，投票所至少1萬1860個，當局宣稱投票所會實施社交距離。然而西孟加拉邦28日新增超過1萬7000例確診，是該邦疫情以來最高。

印度自去年爆發疫情以來，多數大型集會仍照常舉辦，例如選舉造勢及宗教活動。衛生專家批評，印度政府對疫情的輕忽導致一場重大人道危機。疫情擴散的另一原因是疫苗 接種落後。印度雖有製造疫苗的能力，但卻沒辦法讓所有民眾接種疫苗。

印度政府提供的疫苗預約接種App當日開放註冊，但一上線就當機，民眾在社群網站抱怨連連。

許多醫院的氧氣和瑞德西韋早已用罄，絕望的印度民眾轉向黑市購買價格驚人的氧氣瓶，及未經證實對新冠肺炎有療效的羥氯奎寧和伊維菌素，付了1000美元的訂金卻等不到貨。

印度的醫療系統和火葬場已負荷過重。在德里，救護車開始將染疫死者的遺體載到公園和停車場的臨時火葬場，當地可見一排排火葬柴堆焚燒遺體。

美國總統拜登承諾提供總值1億美元的醫療援助，包括氧氣瓶、N95口罩和快篩試劑，首批物資已於28日抵達。