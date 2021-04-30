不顧緊急宣言 日本黃金周現人潮

黃金周長假登場首日，東京羽田機場和東京車站等地仍湧現外出度假人潮。（美聯社）

距離東京奧運 剩下不到100天，日本 新冠肺炎疫情 有第四度惡化跡象，日本政府上周宣布針對四都府縣實施緊急宣言。但29日黃金周長假登場首日，東京羽田機場和東京車站等地仍湧現外出度假人潮，令人憂心。

NHK報導，東京都29日新增新冠肺炎確診1207例，時隔3個月再度單日新增破千例；大阪府也新增破千例的1171例，並新增44名死者，死亡人數創單日新高。

東京都、大阪府、京都府和兵庫縣等四地自25日起至5月11日實施緊急宣言，政府籲請民眾避免外出及聚餐。東京都知事小池百合子和神奈川縣知事黑岩祐治28日呼籲外縣民眾不要到首都圈一都三縣來玩，首都圈民眾也盡量待在家中不要外出。

日本共同社報導，東京羽田機場的國內線櫃台29日上午8時起就湧現拖著行李箱、攜家帶眷的人潮。與去年相比，今年出遊人潮明顯增加。

據JR等鐵路公司統計，跟去年第一次緊急事態宣言期間中的黃金周相比，28日到5月5日的新幹線等對號座位預約數是去年的2.4倍，不過還是比疫情之前來的少，今年約2019年的19%。

此外，東京迪士尼樂園營運商東方樂園說，截至今年3月，因受疫情衝擊，該營運商淨虧損達541.9億日圓（4.9億美元），為1996年上市以來首次出現年度虧損。

鑑於疫情嚴峻，日本政府防疫分科會會長尾身茂28日表示，對於即將在今年夏天登場的東京奧運與帕運，感染狀況與醫療資源緊迫狀況是最為重要的考量因素，現在是應認真討論舉辦東奧相關事務的時期。