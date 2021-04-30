我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

巴西逾40萬人疫殁 國會質疑總統處理差

編譯中心／綜合29日電
巴西民眾在教堂外點燃蠟燭祈禱，希望新冠疫情能獲控制。(美聯社)
巴西民眾在教堂外點燃蠟燭祈禱，希望新冠疫情能獲控制。(美聯社)

巴西衛生部通報，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫死亡人數29日突破40萬大關。此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）同日宣布將從5月3日起分四個階段逐步解除封閉隔離措施。

巴西目前正努力取得足夠的疫苗，國會正在調查總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府是否加劇國內疫情危機。

巴西衛生部通報，過去24小時新增3001起死亡病例，全國累計40萬1186人病歿，病逝總數在全球僅次於美國。專家警告，由於疫苗接種緩慢，加上寬鬆的社交限制，巴西每日疫情在未來幾個月恐仍將居高不下。

●法國宣布逐步解封 6月准持健康證明遊客入境

另據路透報導，法國總統馬克宏宣布將從5月3日起分四個階段逐步解除封閉隔離措施。5月19日將進入第二階段解封，宵禁開始時間將從每天傍晚7時推遲至9時，餐廳和酒吧的室外露台等將重新開放；6月開始准持健康證明遊客入境。

根據數據，法國有約22%的人已最少接種了一劑新冠疫苗。馬克宏表示，推出疫苗讓解封變得可行，「我從未以法國人的健康和安全作賭注」。他提到，一旦疫情惡化，將停止解封。

疫苗 馬克宏 疫情

上一則

染疫逝╱為料理用心…81歲日名廚神田川 刀功一流

下一則

北約跟隨美國 開始從阿富汗撤軍

延伸閱讀

巴西新冠逝者破40萬 國會調查總統有無加劇疫情

巴西新冠逝者破40萬 國會調查總統有無加劇疫情
「議長女士、副總統女士」 拜登國會演說首見2女性領導

「議長女士、副總統女士」 拜登國會演說首見2女性領導
法國20退將公開信 籲軍管阻止伊斯蘭分子瓦解國家

法國20退將公開信 籲軍管阻止伊斯蘭分子瓦解國家
俄15萬兵力集結烏克蘭邊境 美俄磋商高峰會談

俄15萬兵力集結烏克蘭邊境 美俄磋商高峰會談

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
英國威廉王子的次子路易王子23日滿3歲，肯辛頓宮公開他背著背包、騎著學步車的照片。（取材自Instagram）

路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光

2021-04-22 23:38
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
曝光的監視器影片顯示，相雪秋拉住店員的手臂不斷推擠，期間更不停攻擊對方頭部。(影片截圖)

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

2021-04-21 21:01
印尼軍方廿五日表示，他們在峇里島附近水域海床尋獲斷成三截的失蹤潛艦「神鋤號」，證實船內五十三人全數罹難。新華社

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

2021-04-25 08:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略