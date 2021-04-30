巴西逾40萬人疫殁 國會質疑總統處理差

巴西民眾在教堂外點燃蠟燭祈禱，希望新冠疫情能獲控制。(美聯社)

巴西衛生部通報，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫死亡人數29日突破40萬大關。此外，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）同日宣布將從5月3日起分四個階段逐步解除封閉隔離措施。

巴西目前正努力取得足夠的疫苗 ，國會正在調查總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府是否加劇國內疫情 危機。

巴西衛生部通報，過去24小時新增3001起死亡病例，全國累計40萬1186人病歿，病逝總數在全球僅次於美國。專家警告，由於疫苗接種緩慢，加上寬鬆的社交限制，巴西每日疫情在未來幾個月恐仍將居高不下。

●法國宣布逐步解封 6月准持健康證明遊客入境

另據路透報導，法國總統馬克宏宣布將從5月3日起分四個階段逐步解除封閉隔離措施。5月19日將進入第二階段解封，宵禁開始時間將從每天傍晚7時推遲至9時，餐廳和酒吧的室外露台等將重新開放；6月開始准持健康證明遊客入境。

根據數據，法國有約22%的人已最少接種了一劑新冠疫苗。馬克宏表示，推出疫苗讓解封變得可行，「我從未以法國人的健康和安全作賭注」。他提到，一旦疫情惡化，將停止解封。