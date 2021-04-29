印度20萬人染疫病歿 變種病毒散播17國

印度因新冠疫情死亡人數超過20萬，遺體在空地火化。從空中鳥瞰，一簇簇的火苗，令人不勝唏噓。(路透)

印度 染疫死亡人數28日突破20萬大關，世界衛生組織27日表示，可能造成當地爆疫的B.1.617變種新冠病毒株，已在全球最少17個國家出現。

世衛近日已將B.1.617變種病毒基因列為「受關注的新冠病毒變種」，而非更高級別的「令人擔憂的新冠病毒變種」。根據GISAID所得基因序列的初步塑模顯示，B.1.617變種基因在印度的增長率比其他變種基因更多，並稱進一步研究包括B.1.617在內的變種新冠病毒基因乃當務之急。

美國白宮首席醫療顧問佛奇 表示，全球未能團結起來，提供可能有助於預防印度「悲劇性」疫情 危機發生的應對措施。他並指出，印度的疫情凸顯不平等，並點名富國未能向全球提供平等的醫療服務。

佛奇在接受衛報澳洲版專訪時說：「我們同坐一條船。世界相互連結，國家間相互承擔責任，特別當你是個富裕國家，有必要向那些不具備你所擁有資源或能力的國家提供幫助。」佛奇說：「要對全球大流行病做出充分反應，唯一方法就是採取全球應對措施，這一措施意味著在全球範圍內實現平等。不幸地，這一點還沒有實現。」

另據中央社引述法新社報導，印度感染人數創新高導致醫院氧氣短缺，絕望的病患湧入加茲阿巴德市（Ghaziabad）一座錫克教廟宇外的臨時帳篷，因為這裡還有氧氣設備。許多病患搭乘車輛、人力車甚至是救護車前來。

印度過去這周新增230萬人感染，在疫情最嚴重的德里，每天約增加2萬至2萬5000例。許多病患因為苦等不到氧氣和醫院收治，在院外嚥下最後一口氣。而在有些地方，即使幸運入院，卻也因氧氣供應量低而喪命。

另外，印度政府5月1日將開放所有成年人接種疫苗，但接受預約登記的網站和行動裝置程式今天竟癱瘓，引起民怨。

印度官方負責單位雖聲稱，提供民眾登記接種新冠病毒的Cowin Portal 網站和行動裝置程式Aarogya Setu只是在下午4時出現小故障，立即解決，已恢復正常。但經實際測試，截至傍晚6時，仍無法提供正常功能。