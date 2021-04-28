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印度新冠變種病毒株 WHO：至少已17國現蹤

中央社／日內瓦27日綜合報導
印度新冠疫情大爆發，不僅醫療體系幾近崩潰，連病歿者的焚化處理都應變不及。圖為25日印度德里市病歿者家屬與醫務人員正在處理新冠病歿者屍體。(Getty Images)
印度新冠疫情大爆發，不僅醫療體系幾近崩潰，連病歿者的焚化處理都應變不及。圖為25日印度德里市病歿者家屬與醫務人員正在處理新冠病歿者屍體。(Getty Images)

世界衛生組織（WHO）今天表示，造成印度新冠肺炎（COVID-19）疫情急速惡化的變種病毒株，如今已在全球10多國找到確診病例。

中央社引述法新社報導，世衛表示，截至今天為止，最早在印度出現的COVID-19變種病毒株B.1.617，已在至少17國上傳到「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）開放數據庫的1200多個序列中檢測到。

世衛在每周更新的例行疫情報告中說：「上傳序列中，大多來自印度、英國、美國和新加坡。」

世衛近期把B.1.617列為「引關注變種」（variant of interest），但尚未宣告它為「引疑慮變種」（variant of concern）。

「引疑慮變種」的標籤會意味著B.1.617比原始病毒更危險，例如它可能更易於傳播、更致命，或使疫苗無法發揮作用。

印度正面臨疫情大爆發，確診病例與病歿人數都巨幅增長，讓人愈發擔心變種病毒株可能引發大災難。

印度染疫人數爆炸性成長，光27日就記錄到35萬個確診病例，將全球染疫人數推升到1億4770萬人。COVID-19迄今在全世界奪走310多萬條人命。

世衛承認，依GISAID所得序列而建立的初步模型顯示，「B.1.617成長率高於印度其他現有病毒株，暗示它傳播力可能增強」。

但世衛也強調，其他流傳的病毒株同樣顯示出傳播力增強，種種因素「或許在印度疫情激增起了相當的作用」。

印度 世衛 疫情

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