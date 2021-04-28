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東奧選手赴日前驗2次 可望免隔離2周

編譯中心╱綜合27日電

日本多名政府相關人員透露，正規畫讓外國選手不用隔離2周的防疫方案，讓選手一抵達日本就可進行練習。 

朝日新聞報導，方案內容是要求所有的東京奧運與帕運相關人士，在從母國搭機赴日前96小時內，需進行2次檢測，入境日本時也會進行核酸檢驗（PCR）與抗原檢驗，並於抵達日本3天內每天檢驗，並透過手機APP回報健康狀況。日本中央政府、東京都與東奧組委會28日將召開防疫協調會議，預計將彙整上述的選手免隔離方案。

此外，德國的新冠疫苗接種工作逐漸步入正軌，促使當局考慮放寬防疫措施，總理梅克爾日前宣布，將於6月起讓所有合資格成年人士申請預約打針；此外也將放寬已接種兩劑疫苗人士和新冠康復者，從國外入境德國時亦可免除隔離，但尚無具體實施時間。

另據每日電訊報報導，英國考慮與七國集團（G7）代表商議，最快於6月28日推出適用遊客前往G7成員國的「疫苗護照」。按照英相強生的解封路線圖，英國將於5月17日重啟國際旅遊，當局此前一周會列出「交通燈模式」清單，確定各國風險級別，民眾可使用電子或紙本形式的「疫苗護照」前往部分國家。當局會在6月28日審視計畫，決定已打針遊客從「綠色」國家回國，是否需接受檢測，以及從「橙色」國家回國是否需自我隔離。

日本 疫苗 東京奧運

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