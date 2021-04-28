印度每日2000死 公園變火化場 富豪、明星搭機出逃挨批

印度每日死亡超過2000人，首都新德里病故者太多，一些停車場、公園和空地被改為臨時火化場。（歐新社）

印度 疫情惡化，每日死亡超過2000人，在印度首都新德里，由於病故者太多，火化設備不敷使用，一些停車場、公園和空地被改為臨時火化場。與此同時，許多當地富豪家庭和寶萊塢明星趕著在他國限制入進前，搭乘私人飛機逃離印度；所幸，國際援助的醫療物資已陸續送抵印度，而谷歌和微軟 印度裔執行長也決定向印度提供緊急援助。

印度27日通報新增確診病例超過32萬例，雖比前一天的35萬多例略降，但已是連續六天每天通報確診病例超過30萬人，且每日死亡超過2000人，世衛 首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）26日向美國有線新聞網（CNN）稱，印度確診和死亡人數或被嚴重低估，相信當地曾染疫人數較之前報告至少高20至30倍。

印度新冠病毒患者27日在新德里一座宴會廳改裝的臨時醫院休息。印度疫情失控，醫院病床爆滿。（Getty Images）

國際許多國家援助印度，英國馳援的呼吸器與製氧機27日凌晨運抵印度，是首批來自國外的醫療援助。世界衛生組織祕書長譚德塞說，「印度的狀況令人悲傷至極」，世衛正提供印度醫療設備與物資，包括4000部製氧機，也將派遣2600名世衛人員前往印度支援。

英國馳援的呼吸器與製氧機27日凌晨運抵印度。（路透）

而全球最成功的兩名印度裔指標人物微軟執行長納德拉和谷歌執行長皮查伊也決定向印度提供緊急援助。納德拉在推特表示，微軟將繼續利用自己的聲量、資源和技術來協助救援工作，並支持購買不可或缺的氧氣設備。數個小時後，皮查伊也加入納德拉的行列，他推宣布谷歌（Google）及其員工將提供高達13.5億盧比（約1810萬美元）的經濟援助。

此外，印度醫院病床、氧氣和藥物短缺的消息頻傳，富人與窮人一樣都拿不到病床，許多富豪和和寶萊塢明星正急著預訂航班飛往歐洲、中東和印度洋等地躲避疫情。此外，還有至少3名澳洲板球運動員退出印度超級聯賽。

印度首都新德里的私人飛機公司「Club One Air」執行長梅赫拉（Rajan Mehra）指出「不僅是超級富豪，只要是負擔得起私人飛機的人都趕著搭乘私人飛機出境」。梅赫拉表示，目前從新德里到杜拜的單程機票費用高達150萬盧比（約2萬美元），是正常價格的10倍以上，表明人們正拚命地逃離印度。

梅赫拉強調，印度富豪設法盡快逃離印度的原因在於「海外國家正採取措施限制從印度來的旅客」，若再拖下去恐怕會沒有國家可逃。目前包括加拿大、香港、阿拉伯聯合大公國和英國等十幾個國家實施限制措施，其他地方也準備宣布相關措施。