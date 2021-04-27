印度單日確診連5高 宿敵巴基斯坦伸援手 孟加拉關邊境

泰國曼谷市政府26日強制戴口罩。總理帕拉育（右）當天貼出一張早上在總理府主持疫苗政策會議沒戴口罩照片，遭曼谷市政府開罰6000泰銖。（取材自臉書）

印度 新型冠狀病毒疫情 日益嚴峻，鄰國孟加拉宣布關閉與印度的邊境，泰國 也暫停核發來自印度的旅遊證件。歐美乃至印度宿敵巴基斯坦都開始伸出援手，包括提供氧氣等救急醫療物資給印度，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）更祝願印度「迅速康復」。

路透報導，印度26日通報過去24小時新增超過35萬例確診，連續5日創新高。首都德里進入第二周封鎖，但莫迪政府未計畫全國封城，西孟加拉邦、人口最多的北方邦等地26日如期舉行地方選舉。印度新一波疫情導致醫療體系崩潰，醫院陸續傳出有人偷取治療新冠肺炎的抗病毒藥物瑞德西韋變賣自肥個案。

印度迄今已累積逾19.5萬人死於新冠，但專家認為這個數字可能被嚴重低估，因大量可疑病例未被列入計算。中央邦博帕爾市火葬場工人24日透露，政府數據顯示該市當日病歿者僅有10人，但他們火化的屍體卻超過110具。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏預期，印度「還要額外至少死亡數百萬人」。另外，印度醫療體系已無法應付大量患者，「當氧氣供給都跟不上的時候，很多年輕病人都可能會死去。」

●土耳其封鎖17天 斐濟首都封城14天

土耳其總統厄多安宣布，29日晚間至5月17日清晨全面封鎖，所有工作場所暫停活動。不管就宵禁時間長短或封鎖程度而言，這將是土耳其最嚴厲防疫措施。土耳其3月進入第3波疫情，確診病例、死亡病例和重症病患數全面激增，75%新增病例感染英國變種病毒。而太平洋島國斐濟的一場葬禮成為「超級傳播者」大會，導致疫情升溫，首都蘇瓦（Suva）26日進入14天封鎖期。

●泰總理沒戴口罩 遭罰190美元

泰國第3波疫情日趨嚴峻，曼谷市政府要求民眾從26日開始離開家中就必須戴上口罩。總理帕拉育臉書貼出當天開會時沒戴口罩照片，遭曼谷市政府開罰6000泰銖（約190美元）。泰國26日新增2048例確診，曼谷從今天起開始14天關閉31類公共場所，期盼減緩疫情傳播速度。

●以色列數十人 打輝瑞後心肌炎

以色列衛生部表示，正檢視一些接種過輝瑞藥廠與BioNTech生技公司研發的疫苗並出現心肌炎的患者病例，目前尚無結論。以色列疫情因應協調員艾希說，初步研究報告顯示，在超過500萬名接種疫苗的民眾中，發生「數十起」心肌炎案例，主要是在注射第2劑之後。根據通報，其中多數病例出現在30歲以下群體。