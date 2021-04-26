全球「搶救印度」大作戰：每日34萬染疫的斷氣窒息浩劫

全境肆虐的新型變種病毒株B. 1.617，目前正觸發印度徹底失控、每日超過34萬人感染的第二波疫情海嘯。印度疫情為何失控？路透

「不救印度 的話，全人類都將一起遭殃...！」全境肆虐的新型變種病毒株B. 1.617，目前正觸發印度徹底失控、每日超過34萬人感染的第二波疫情 海嘯。全境醫療崩潰的狀況，不僅癱瘓了孟買、德里...等超大型都會區，持續刷新世界紀錄的染疫重症人潮，也讓印度醫療前線遭遇了全境缺氧的窒息危機。儘管在空前災難下的印度政府，至今仍無力有效調度、甚至反過頭來要脅Twitter限制批評總理莫迪防疫無能的社群言論；但察覺印度不妙的美國、英國、德國與歐盟政府，25日卻紛紛主動馳援，緊急空運各種疫苗 原料、氧氣濃縮機與呼吸器——其主要的救急任務有三大考量點：（1）維持印度作為「全球藥房」的疫苗生產能量（２）防控疫情擴散到其他大陸（３）阻止印度繼續「練蠱式防疫」產出更駭人威力的新型變種病毒株。

印度周末的疫情官方概況，已接近每日35萬起新增確診，此一數據不僅持續刷新的全球單日染疫的最高紀錄，累積病亡人數也將突破20萬死的門檻；然而這些累積數字都還只是最保守的「預估值」，因為印度各地的醫療能量早已被近兩周的疫情海嘯給沖垮，極大量的感染者、重症者與病死者，根本等不到治療與登記，就直接丟了性命。因此國際輿論與新聞媒體大多認為印度的官方疫情數字只是「最低標的參考」，實際的瘟疫現況恐已數倍於官方數據。

嚴峻而持續擴張中的印度疫情，造成了全國各地的醫事能量緊繃、甚至是崩潰。除了各級醫院的病床數嚴重超載外，醫用氧氣與供氧設備的數量也完全根本不上民間需求。因此自4月中旬以來，各級醫療單位的「缺氧窒息危機」也就高速惡化，成為了超越惡夢的現實絕境。

路透

「我每天清晨4時都會接到醫院打來的緊急電話...他們要求我們為住院中的爸爸自備『每日氧氣瓶』...如果家屬沒有辦法自籌供氧，院方只能強制我爸出院、把床位讓給其他還有辦法拿到氧氣的候床患者。」

34歲的新德里患者家屬班薩（Aparna Bansal），向《華爾街日報》解釋著地獄般的救援日常——由於供氧與製氧能量嚴重不足，印度各級醫院都遭遇了嚴重缺氧的「斷氣危機」，以25日的狀況為例，多家大型醫院的院內存氧量都僅能維持「不到兩小時」。

無可奈何之下，嚴重超載的醫護人員只能要求住院患者的家屬「自籌辦法」補給氧氣鋼瓶，因此每日清晨3、4點，城內各地的製氧站就會擠滿了「買氣家屬」，誰要是沒能即時排上補給隊列，自己的父母至親就有可能因此失去生命。

事實上，印度的醫療吃緊與供氧量不足問題，早在2021年2月的國會調查報告中就有嚴正警告。但當時的印度輿論與總理莫迪，卻認為撐過第一波疫情衝擊的印度，已成功站穩了防疫腳跟，除了閃開了嚴重感染危機之外，作為世界疫苗生產大國的印度更將透過生產AZ疫苗，「一方面滿足接種自給，一方面回頭為全人類的防疫任務馳援奉獻！」

沒想到事情的發展卻急轉直下，除了疫苗生產與接種安排屢屢出包受阻外，印度的本地疫情更從3月中旬起出現「失控徵兆」，13.6億人口的新增病例不僅在1個月之內爆增10倍，自4月21日開始更突破了31.4萬人每日染疫的紀錄門檻、成為COVID-19疫情爆發以來全世界感染速率最嚴重駭人的地區。

印度的本地疫情更從3月中旬起出現「失控徵兆」，13.6億人口的新增病例不僅在1個月之內爆增10倍，自4月21日開始更突破了31.4萬人每日染疫的紀錄門檻。路透

印度的疫情為何會直線爆炸？其背後除了防疫政策的鬆懈，以及因選舉、宗教信仰因素而鬆綁難收的「大規模群聚」管控外，更實質的威脅原因，則可能是印度多路變種病毒株交叉混和感染的「練蠱式」本地疫情。

《金融時報》報導，自今年春天開始，印度各地皆陸續通報有英國變種病毒株、巴西變種病毒株、南非變種病毒株、亞馬遜變種病毒株...等外來變種的大型社區感染。之後，出現於2020年10月的印度變種病毒株B. 1.617，也在3月分開始大規模擴散。

儘管病毒在自然環境中本來就會不斷變化、突變，但印度變種病毒株的變異幅度與更高感染率，卻讓各路專家繃緊了神經，並擔心多路變種病毒株對印度患者的反覆交叉感染，恐會加劇COVID-19的變化，練蠱式地引出殺傷力更強的新一波疫情危機。

印度的危機狀況，很快地引發國際社會的高度關切與緊張肅殺——因為擁有13.6億人口的印度，是全球第二人口大國，如果放任本地醫療崩潰與放棄控制全國感染，其所影響的浩劫性風險，整個世界都無法承擔；另一方面是因為印度是全世界數一數二的疫苗生產大國，其所負責生產與供應的AZ疫苗，不僅是當前歐美接種計畫的主力疫苗，其更是供應COVAX對貧國疫苗分享計畫的最主力生產者之一。

圖為4月5日，印度執政黨在西孟加拉邦的選舉集會。美聯社

為了救援印度的崩潰防疫，自25日開始，美國、英國與歐盟先後公布了一系列的「救命支援」。首先馳援的英國政府，先是緊急空運了數百組氧氣濃縮機，並提供大批醫療防護裝備與呼吸器；之後，原本對印度政府「限縮疫苗與疫苗原料出口」高度不滿的德國總理梅克爾，與歐盟主席馮德萊恩，亦宣布歐盟將全力支援印度的「補氧任務」。

「美國將全力馳援印度的防疫行動...就去年疫情爆發初期，印度政府對美國的雪中送暖一樣，美國絕不會在此時棄印度於不顧！」

在繼英歐之後，美國聯邦政府也在25由總統拜登親口宣布「搶救印度」。美方除了緊急空運氧氣濃縮機、呼吸器...等救命裝備外，白宮也協調各地資源與空運單位，宣稱要已最快時間向印度輸送高濃度氧氣與「用於AZ疫苗的關鍵原料」，並協調印度政府防疫所需的一切資源。

然而拜登政府與西方世界的出手援助，在印度輿論之間卻有不同觀點的正反回應。正面態度者固然是感謝國際社會的人道救命；但更多輿論與政壇意見，卻抱怨印度的疫情之所以失控至如此田地，關鍵原因就是：

「歐盟與美國把印度生產的疫苗與疫苗援料都搶光、扣住了...因此最需要大規模接種的印度，才會錯失防守機會、讓變異病毒趁虛而入。」

圖為當地人民在艾哈邁達巴德一家工廠補充氧氣。路透

美聯社

新加坡《海峽時報》表示，為了搶救供應製氧不足的全國性危機，印度空軍已調派多架運輸機裝載著大型儲氧槽，前往新加坡等外國盟邦「取氧」；但在各國慷慨出手支援的同時，包括加拿大、荷蘭...等國家，卻也宣布緊急取消印度往來的民間航班「暫時斷航」，嚴峻而封堵事態似乎也顯見了印度防疫前景的高度悲觀。

國際媒體大多認為，印度疫情的持續失控，將直接衝擊全世界的疫苗生產與接種計畫。就算美國、歐盟真能不受影響，在秋季之前完成多數國民疫苗接種，從印度擴散、並持續侵略性變異的新型病毒，恐會對其他發展中國家帶來嚴重而更難收拾的衝擊災難。

原本就因機制效能緩慢、分配不平的COVAX分配機制，將更接近於崩潰，沒完沒了的疫情蔓延，也將更對世界各地的經濟復援、政治穩定，帶來毀滅性的不確定衝擊。