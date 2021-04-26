伊拉克醫院大火82死 衛長停職 總統：國家機構貪污肇禍

伊拉克巴格達一間專治新冠病毒的醫院24日晚大火，造成逾80人死亡。圖中燒焦的病房床架彎曲變形。（路透）

伊拉克首都巴格達一所專門收治新冠患者的哈蒂柏醫院24日晚發生氧氣筒爆炸後起火，已知82人死亡110人受傷，引發民眾憤怒要求追究官員責任。總理哈德米25日下令衛生部長塔米米停職，同時追查巴格達省省長賈柏是否也有疏失。

中央社引述法新社報導，伊拉克總統沙雷在推特 發文表示：「哈蒂柏醫院發生的悲劇，是國家機構被貪腐和管理不善侵蝕多年的結果。」他要求對起火原因展開調查，並要求「24小時內」有結果。他並宣告全國哀悼三天。

醫方消息人士透露，發生氧氣筒爆炸是因為「儲藏出錯」。伊拉克民防當局則指出，哈蒂柏醫院未配備消防系統，且裝飾天花板造成大火擴散至高度易燃物。

另據明報報導，醫院醫生指摘醫院管理不善，經理在放氧氣瓶附近走來走去吸菸，上司又表明有儀器壞了也不得報告，以免損害管理層形象。伊拉克的公立醫院被多年衝擊所破壞，衛生範疇卻只占國家預算 2%，缺乏資金修繕保養，病牀、藥物等醫療物資缺乏。不過，許多人都把奪命火歸咎於疏忽和貪污，要求檢控涉事高官。

目擊者表示，事發當時疏散行動緩慢且混亂，爭相逃往出口的病患和家屬將樓梯擠爆。35歲的艾密爾表示：「救出傷者的是民眾。」他還說自己「千鈞一髮」救出住院的兄弟。

伊拉克人權委員會也支持將塔米米免職，並痛批這起火災是「體力已被新冠耗盡的病患所遭遇的犯罪行為。這些患者將生命交託衛生部和旗下機構，…他們本應受到治療，卻反而死於大火。」