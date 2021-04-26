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第三波疫情升溫 曼谷關31類場所 東京鬧區人潮不減

編譯中心╱綜合25日電
東京淺草商店街25日滿是逛街人潮，民眾顯然未認真對看待疫情帶來的第三度緊急事態。（Getty Images）
東京淺草商店街25日滿是逛街人潮，民眾顯然未認真對看待疫情帶來的第三度緊急事態。（Getty Images）

泰國第三波疫情越趨嚴峻，25日宣布新增11人死亡，是疫情爆發以來單日新增死亡人數最高；新增2438例，累計達到5萬5460例。曼谷緊急宣布從26日開始關閉31處商業和公共場所，期盼減緩疫情傳播。

這31類場所包括電影院、公園、按摩店、健身房、博物館、會展中心、遊樂園等，而百貨公司要縮短營業時間到晚間9時，24小時便利商店從每天晚上10時到隔日凌晨6時必須關店。

泰國近日確診人數持續攀升，單日新增確診數從11日開始到13日連續3天超過900例，14日到21日每天新增確診數超過1000例，22日開始到25日每天確診超過2000例。

另方面，日本政府針對東京都、大阪府等4都府縣發布的「緊急事態宣言」25日上路，大阪府新增1050例確診病例，連6天單日新增逾千例；東京都新增635例，時隔近3個月週日再逾600例。

日本「緊急事態宣言」上路後，可能適逢周日假期，東京都部分鬧區人潮未明顯減少，部分仍繼續營業供酒的居酒屋，更是高朋滿座，今天照常營業的東京迪士尼樂園也有大批遊客，反映民眾「自肅（自我克制）」疲勞。

接種疫苗 秘魯前總統仍染疫

秘魯前總統畢斯卡拉曾被爆料在去年10月提前接種中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗，但畢斯卡拉25日說，他和妻子雙雙確診染疫。

巴西黑色4月 近6.8萬人病故

巴西24日寫下嚴酷的疫情里程碑，這個月截至目前已近6萬8000人病故，成為疫情爆發以來死亡人數最多的單一月分。中央社引述法新社報導，巴西衛生部表示，4月還沒結束，就成了巴西疫情爆發以來病故人數最多的月分，單月迄今累計6萬7977人病故，超越3月的6萬6573人。

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