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1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

印度新德里每4分鐘1死 美允供疫苗原料、醫療設備

編譯中心╱綜合25日電
印度染疫不治人數頻創新高，圖為新德里火葬場24日進行大規模火化。（美聯社）
印度染疫不治人數頻創新高，圖為新德里火葬場24日進行大規模火化。（美聯社）

印度新增確診及不治病例雙創新高，首都新德里更是每4分鐘就死一人，最高法院稱當地疫情如海嘯，當局已延長封鎖一周至5月3日；美國、歐盟都表示將提供印度緊急援助。

疫情惡化 反美情緒高漲

印度疫情惡化之際，國內反美和反西方情緒高漲，批評管制疫苗原料、把持專利，對印度和巴西等受疫情嚴重影響國家的形勢充耳不聞。白宮25日指出，美國將立即提供生產疫苗所需的原料、醫療設備和防護裝備給予印度，歐洲法、英、德國也宣布將盡快運送氧氣、藥物和緊急醫療設備。歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟已啟動歐洲民間保護機制，將快速向印度提供緊急醫療援助。面對西方國家紛紛伸出援手，印度政府目前已部署飛機和軍用列車，準備向首都新德里緊急運送氧氣和物資。

印度海得拉巴一名醫護人員25日為民眾採樣檢查新冠病毒。印度連日來新增確診病例屢創...
印度海得拉巴一名醫護人員25日為民眾採樣檢查新冠病毒。印度連日來新增確診病例屢創新高，各地醫院努力解決病床、藥物和氧氣短缺問題。（美聯社）

印度25日通報新增34萬9691人確診，又有2767人染疫不治，雙雙再創全球新高，這不僅導致醫診機構人力物力緊絀，殮葬殯儀服務也不勝負擔。首都新德里等重災區的火葬場不斷燒屍，以減輕屍體積壓。在西部古吉拉特邦的艾哈邁達巴德市，其一大型火葬場最近像工廠般全天候燒屍，以應付屍體積壓。這非單一例子，好些地區的火葬場都忙碌作業，甚至實行一次燒幾十具屍體的「集體火化」。BBC早前報導指蘇拉特市一火化場因運作時間過長，煙囪局部開始熔化。

印度醫療體係幾乎崩潰，醫用氧氣更加嚴重短缺，各地醫院都上演爭奪醫用氧氣的大混戰，黑市上的氧氣瓶售價更是水漲船高，上漲了近7倍之多。除了缺少氧氣，有「世界藥廠」之稱的印度也出現藥物短缺。用於治療新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）在黑市中熱銷，遠高於市價10倍。一名女子表示，定價為每瓶1800盧比，一些商店的售價高達每瓶20000盧比（約267美元）。

印度新冠疫情失控，許多醫院連氧氣供應都有問題。新德里一名等待空病床住院的新冠患者...
印度新冠疫情失控，許多醫院連氧氣供應都有問題。新德里一名等待空病床住院的新冠患者，24日搭車在一座錫克教廟宇附近，呼吸該廟免費提供的氧氣。（美聯社）

當局要求推特刪負面推文

印度疫情惡化，引發民怨，當局傳出要求社群媒體巨擘推特移除包括若干地方議員張貼的數十則批評推文。推特發言人證實，推特已應印度政府所提出法律要求，移除若干推文。

白宮國家安全會議發言人霍恩聲明指出：「美國正日以繼夜地工作，以部署可用的資源和物資。」霍恩還說，美國將輸送生產Covishield疫苗所需的原料給印度，以及快篩檢驗試劑組、人工呼吸器和防護裝備。美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇25日稍早表示，美國將考慮向印度輸送英國AZ疫苗，但白宮聲明並沒有提到美國是否會這麼做。

印度 美國 疫情

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