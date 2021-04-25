德國單日增2.3萬確診 梅克爾祭全國封鎖令「必要之惡」

為因應第三波疫情，德國24日開始實施宵禁等封鎖措施。圖為漢堡街景。（路透）

德國 新冠疫情又升溫，當局24日開始在全國實施封鎖措施，是首度全國統一限制標準。儘管民眾怨聲載道，總理梅克爾表示，現在除了實施更加嚴厲的新規，並無他法。

德國24日新增2萬3392人染疫、286人不治，並把疫情慘重的印度宣布為新冠病毒變異地區，25日起將禁止除德國公民以外的人士從印度入境。

當局將新限制措施稱為「緊急剎車」（emergency brake），當某地區的感染率在1周內達到0.1％（每10萬人中有100人染疫），並持續三天以上，法令就會自動生效。屆時民眾聚會與非必要商業活動將受限，晚上10時至隔日早上5時並將實施宵禁。

德國民眾24日上街抗議宵禁等封鎖措施，圖為法蘭克福現場。（路透）

針對宵禁等政策掀起民眾不滿，梅克爾表示：「沒有國家能在未經宵禁等嚴格措施的情況下擊敗第三波疫情，然後放寬限制。」形容此次限制措施為「必要之惡」。

澳洲 退出東奧跳水資格賽

此外，距離東京奧運 僅剩3個月，5月1日至6日將在日本東京舉行跳水奧運資格賽；不過澳洲跳水國家代表隊因來不及在此行前接種新冠疫苗，因此宣布退出比賽，將有9名選手無法登上東奧舞台。

澳洲跳水協會23日宣布，澳洲跳水隊放棄上述跳水世界杯暨奧運資格賽，並稱這是「艱難的決定」。協會表示：「運動員的健康和安全是我們最在乎的，然而過去幾周來看，若將我們的選手送往日本參加『世界跳水盃』是非常不安全的。」

據報導，目前就運動員的的疫苗施打進度，澳洲遠遠落後美國、中國、俄羅斯、英國、德國、以色列和紐西蘭。澳洲奧委會執行長卡羅爾表示，「前往日本是具有高風險，因為全世界的選手都會聚集在那。」