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澳洲疫情擴散 紐澳「旅遊泡泡」4天就喊卡

編繹中心／綜合23日電

紐西蘭和澳洲19日才開啟雙邊旅遊泡泡「政府指出」，然而紐西蘭政府今天宣布，因澳洲疫情擴散，今天起暫停紐澳旅遊泡泡。

紐西蘭政府在官網聲明指出，「如我們跨塔斯曼（Trans-Tasman）旅遊泡泡協議所載，紐西蘭與西澳洲間的旅遊已經停止，直到政府進一步建議公布為止。」

澳洲一名男子21日由珀斯乘機飛抵墨爾本，23日確診，導致珀斯及皮爾區由23日午夜開始進行為期3天的「封城」。據悉這名確診者當時已完成酒店隔離，並到過餐廳、大學等公眾場合。

日本首相菅義偉23日晚間正式對東京都、大阪府、京都府和兵庫縣第三度發布緊急事態，期限從4月25日至5月11日。這是繼去年4月、今年1月後，第3度發布緊急事態。菅義偉說，這是為了以黃金周連假為中心，進行「短期集中型」的防疫。

南韓23日單日確診達797例，刷新1月初以來新高；國防部和海軍23日宣布，一艘載有84名官兵的海軍登陸艦發生群聚感染，截至23日上午10時共32人確診。

尼泊爾聖母峰 登山客爆確診

尼泊爾數周前才重開聖母峰，23日傳出一名挪威登山客與嚮導雪巴確診，可能是在昆布谷的茶屋被傳染。尼泊爾規定所有登山人士都須提供登機前72小時內的病毒檢測陰性證明，或已接種疫苗。對高度仰賴登山觀光收入的尼國旅遊業來說，遊客染疫無疑是重大打擊。此外，寮國近日不斷出現本土病例，官方下令首都永珍22日開始封城14天。

俄羅斯衛生部門官員呼籲下個月實施「不上班」10 天以遏止疫情蔓延，總統普亭表示支持。此外，英國政府專家表示，由於許多成人尚未接種疫苗，加上封城措施逐步解禁，出遊人口增加，英國今年夏天恐怕會迎來一次「夏日疫情潮」。

澳洲 疫情 封城

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