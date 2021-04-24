印度單日33萬確診、2200死 沒病床…民眾猝死街頭

印度不少民眾仍對抗疫意識薄弱，有非政府組織義工23日身穿保護衣物，在西里古里市的市場躬身懇請攤販等人戴口罩。（Getty Images）

印度 第二波疫情 失控，23日通報新增超過33萬例確診，並有2263人染疫病故，雙雙打破新高紀錄。雙重變種病毒肆虐及中央政府輕忽疫情，允許舉行宗教、婚禮和板球賽事等大型集會，被認為是這波疫情元凶。各醫院氧氣供應量和加護病床嚴重不足，醫療體系幾乎崩潰。

新德里多間醫院氧氣供應不足，市政府報告顯示，目前僅剩15張加護病床，其中只有四張病床配有呼吸器；此外，由於病床不足，許多患者來不及入院接受治療就猝死街頭。而禍不單行的是，孟買專門收治新冠病患的維傑瓦拉伯醫院23日發生火災，造成至少13名染疫病患死亡，四名倖存者轉到附近醫院治療。

新德里一間醫院門外22日張貼告示，表示因為醫療用氧氣補給姍姍來遲，要暫停接收入院新症。（路透）

另據路透報導，德里的醫療氧氣來自7個邦，部分產地遠達1000公里。但因為各地自顧不暇，部分地方政府官員阻止氧氣運到德里，導致當地出現氧氣荒。德里21日原本獲分配378噸氧氣，但結果只收到177噸。

印度各地還出現搶奪醫療物資的亂象，甚至需要出動警力護送氧氣罐車。

多國限制入境 中英法願助印度

此外，印度疫情也波及全球，海外陸續發現多例來自印度民眾確診。多國限制印度旅客入境，加拿大22日起禁止來自印度及巴基斯坦航班的乘客入境，為期30天；印尼23日也宣布禁止過去14天曾經到印度的旅客入境。

對此中國 和法國相繼表示願意提供支援。中國外交部發言人汪文斌22日在記者會時表示，中方願意為印度提供控制疫情必要的幫助。法國駐印度大使萊納因23日也說，法國隨時準備支援印度。英國首相強生23日也表示，正研究向印度提供呼吸機。

而除了印度，巴基斯坦每日確診病例將突破去年6月初的高峰，孟加拉每日死亡人數比去年6月高峰期也多出近半。國際紅十字會與紅新月會聯合會警告，南亞地區正迅速成為全球新冠疫情的新震央。