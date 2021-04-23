日本3度發布「緊急事態」 東奧聖火傳遞爆首例確診

東奧聖火傳遞爆出首例確診，染疫者是一名在聖火傳遞中協助交管的男警員。圖為日本警察在火炬傳遞時值勤。(路透)

日本 政府今天已決定政策方針，將針對疫情 嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣，三度發布「緊急事態宣言」，實施期間預計從4月25日到5月11日止。此外，國際奧會（IOC）表示，日本「緊急事態宣言」將不影響今夏舉辦東京奧運 ，但一名在聖火傳遞中協助交通管制的30歲男警員確診，是東奧聖火傳遞首例。

NHK報導，日本大阪府與東京都連日新增病例創新高，疫情嚴峻，總計全境22日已新增5459例。首相菅義偉22日晚跟經濟再生擔當大臣西村康稔等人商議，就宣言期間及採取措施等事項進行最後協議。

另據讀賣新聞報導，國際奧會主席巴赫表示，他理解日本政府將三度發布「緊急事態宣言」式為了防堵國內疫情擴大，認為不會影響舉辦東奧。對於外傳巴赫將於5月訪日，參加在廣島市進行的聖火傳遞，巴赫則說一切都還在規畫階段。

不過，東奧聖火從3月25日開始傳遞，22日傳出首例確診，一名香川縣負責交管的警員染疫。組織委員會表示，該名警員17日在香川縣聖火傳遞會場負責交管，當時有配戴口罩及和旁人保持距離，但勤務結束後感到身體不適，接受檢測後確診。

組織委員會表示，從這名警察執勤狀況來看，應該沒有密切接觸者。