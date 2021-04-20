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印度疫情慘…單日暴增27萬例 首都封城、英相取消到訪

編譯中心／綜合19日電
印度新德里19日晚間起將封城一周，大批民眾在一間酒鋪外大排長龍搶購。（歐新社）
印度新德里19日晚間起將封城一周，大批民眾在一間酒鋪外大排長龍搶購。（歐新社）

國際新冠疫情加劇，印度首都新德里實施長達一周的封城；新加坡連4天出現本土確診病例；加拿大安大略省疫情告急；日本大阪兵庫新增病例創周一新高，擬第3度發布緊急事態。

印度19日新增27萬3810例確診，創單日新高，是連續第5天新增確診破20萬。首都新德里醫院床位告罄加上供氧呼吸器短缺，從19日晚間起封城一周，以免疫情繼續擴大，導致醫療體系崩潰。

由於時值印度教大壺節，許多民眾湧入馬哈拉施特拉邦參加盛會，再加上北方的恆河一直有信徒在此沐浴，都未保持社交距離，致使疫情惡化。新德里宣布封城後，原本要前往訪問的英國首相強生已取消行程。

加國安大略省 疫情告急

加拿大安大略省病例近日飆升，總理杜魯多表示，政府將挹注額外的醫療人員和設備到當地，協助對抗疫情。安大略省18日新增4250例確診、18人病故。

在巴西，疫情嚴重程度已可用「人道危機」形容。總統波索納洛不願積極防疫，導致上周全球因新冠肺炎死亡者有超過四分之一為巴西人。此外，今年1月在巴西北部發現的變種病毒株P.1，可讓病情突然加重，許多年輕人住院不到24小時就需要插管。

歐洲疫情也不容樂觀。世衛歐洲區主任克魯格說，全歐洲已超過100萬人死於新冠肺炎，每周約有160萬新增病例。

土耳其19日通報的死亡數和重症病患數分別達到1個月前的4倍、2倍。土耳其19日通報新增5萬5149例確診，累計432萬3596例，若趨勢不變，累計病例數近日內可望超越英國，成為全球第6高。

大阪增719例 創周一新高

亞洲多國近期疫情升溫，日本疫情嚴峻，大阪府與兵庫縣19日分別新增719例、293例確診，都創下周一新高紀錄；大阪將向中央籲請第3度發布緊急事態宣言，兵庫也有意跟進。

南韓上周日均確診人數持續上升，非首都圈占比也增至4成以上。當局表示，首都圈及釜山、蔚山、慶尚南道等近期疫情快速擴散地區本週走勢將是關鍵。

泰國爆發第三波疫情，曼谷市政府將曼谷市體育場改建為臨時醫院，提供床位收治輕到中症...
泰國爆發第三波疫情，曼谷市政府將曼谷市體育場改建為臨時醫院，提供床位收治輕到中症的新冠患者。（中央社）

泰國爆發第3波疫情，14日起連續6天單日新增逾千起病例，各地病床不足，疫情爆發點曼谷加緊設立臨時醫院，增加床位收治輕症患者，以減少醫療體系的負擔。

新加坡自16日起，連續4天都出現本土案例，其中17日新增4起本土案例，是數月來的新高。當地19日通報新增1起本土案例、19起境外移入，累計6萬851人確診。

疫情 封城 印度

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