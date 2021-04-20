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法國擬5月推疫苗護照 紐澳旅遊泡泡開門 機場湧旅客

編譯中心／綜合19日電
澳洲與紐西蘭19日開始實施「旅遊泡泡」，讓數以千計親友團圓。（美聯社）
澳洲與紐西蘭19日開始實施「旅遊泡泡」，讓數以千計親友團圓。（美聯社）

法國計畫下月開放持有「疫苗護照」的非歐盟國家民眾，更不受限地入境法國。而澳洲與紐西蘭19日開始實施「旅遊泡泡」，數以百計旅客湧入澳洲機場準備前往紐西蘭，出境航站出現許久未見的熱鬧景象。

來源：YouTube

法國總統馬克宏18日表示，「從5月起，我們會逐步解除旅遊限制」。馬克宏說，法國希望開放旅遊給「已施打新冠疫苗且持有特定通行證的美國人」，也就是所謂的「疫苗護照」計畫，接種過疫苗的人可持證明到法國旅遊。

他表示，曾和白宮討論過解除部分美法旅遊限制構想，但目前還在初步研擬階段。不過白宮表明，不會推行聯邦新冠疫苗護照，以保障公民隱私和權利。白宮發言人莎奇本月稍早表示，政府不會追蹤個別民眾施打疫苗狀況，也不會強制民眾取得接種憑證，她說，美國人的隱私和權利一定會受保障。

澳洲與紐西蘭19日開始實施「旅遊泡泡」，讓數以千計親友團圓。（美聯社）
澳洲與紐西蘭19日開始實施「旅遊泡泡」，讓數以千計親友團圓。（美聯社）

不過，美國一些企業和學校正要求民眾出示疫苗接種證明，一些大學就要求學生返回學校前要先接種疫苗。

此外，澳洲與紐西蘭19日開始實施「旅遊泡泡」。澳洲多數州去年起已允許紐西蘭居民免隔離入境，不過紐西蘭擔心零星疫情爆發，直到現在才讓澳洲旅客免隔離入境。澳洲總理莫里森和紐西蘭總理阿爾登在聯合聲明中表示，開放邊境有助推動兩國經濟復甦，並讓數以千計親友團圓。

疫苗 澳洲 美國

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