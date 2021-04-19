日本恐3度發緊急事態 印度疫苗短缺無暇出貨全球

日本東京都、大阪府疫情居高不下，大阪府知事表示，若再無法遏止，將籲請中央政府發布「緊急事態宣言」。圖為戴著口罩的婦女走過東京澀谷站前。（歐新社）

全球正經歷新一波疫情 大爆發，日本大阪府單日新增1220例，再創新高，連6天逾千例；德國舉行全國追思會，悼8萬染疫亡魂。此外，為全球疫苗 最大生產國的印度 疫情慘重，部分邦的疫苗供應嚴重短缺，印度政府優先滿足國內需要，進而影響全球。

日本大阪18日新增1220例確診，超越16日的1209例，再創新高紀錄，也是連續6天單日新增逾千例。大阪府知事吉村洋文日前表示，若19日起當周再無法遏止疫情，將籲請中央政府發布「緊急事態宣言」。正率團訪美的首相菅義偉17日說，可準用「緊急事態宣言」防疫對策的「防止蔓延等重點措施」，可能要花大約兩周才能看出疫情趨勢。

東京都18日新增543例確診，連6天單日新增逾500例。雖然從實施「重點措施」後主要車站人潮有減少，但東京都還是派員前往人潮眾多的上野公園，柔性勸導民眾早點回家。

日本行政改革擔當大臣河野太郎18日說，首相已跟美國輝瑞達成增加採購疫苗劑量實質協議，預料9月就能拿到可供全日本民眾施打的劑量數。

德國18日舉行全國追思會，總理梅克爾出席追悼8萬染疫亡魂。（美聯社） 德國18日舉行全國追思會，追悼8萬染疫亡魂。（美聯社）

德國追思會悼8萬疫歿者

德國18日為約8萬名染疫病故民眾舉行全國追悼會，與悲痛的家屬同哀，也悼念那些因防疫措施而孤獨逝去的民眾。德國總理梅克爾與總統史坦麥爾18日上午，一同前往柏林著名反戰警世紀念堂威廉皇帝紀念教堂，出席追悼會。

印度疫苗短缺威脅全球

印度疫苗產量占全球逾六成，然而當地3月起爆發第2波疫情，18日再增加逾26.15萬例確診，再創新高紀錄。當地至少有5邦的疫苗供應嚴重短缺，其中奧里薩邦有近700個疫苗接種中心因此關閉，疫情最嚴重的馬哈拉施特拉邦，部分地區暫停接種計畫。旁遮普邦僅餘約45萬劑AZ疫苗、3萬劑印度研發的Covaxin，但該邦目標是每日為最少10萬人接種。

印度政府和血清研究所（SII）一直以來供應疫苗給「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX），但在這波疫情中也轉而優先滿足國內需要，表示3、4月出口疫苗將有所延誤，但此舉影響依賴COVAX的貧窮國家。