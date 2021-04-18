全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來

時值印度教盛會大壺節，大批旅客湧入馬哈拉施特拉邦，使的印度疫情持續惡化。圖為本月15日在孟賣市車站附近一名婦女抱著幼嬰正接受新冠檢測。(美聯社)

隨著疫苗注射率愈來愈高，許多州已漸漸放寬防疫 措施。然而，國際疫情 仍然嚴峻，全球確診人數不斷增加。世界衛生組織(WHO)本周警告，第四波疫情已迫在眉睫，許多之前疫情相對穩定的國家，如今正面臨新的考驗。

WHO秘書長譚德塞(Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus)在16日記者會上警告大眾：「過去一周全球的確診數，已經超過過去兩個月平均值的兩倍，接近疫情最高峰時的水準，有些之前防疫表現不錯的國家，現在確診數也在上升。」

巴西／嚴重成「人道危機」

目前情形最糟的國家，當為巴西與印度 莫屬。非政府組織無國界醫師(Doctors Without Borders)就警告，巴西疫情的嚴重程度，已可用「人道危機」形容。巴西總統不願意正視新冠病毒散播的事實，無法對疫情做出有效回應，導致上周全球因新冠肺炎死亡者，有超過25%為巴西人。

印度／每日新增10萬確診

而在印度，由於時值印度教盛會大壺節，大批旅客湧入馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)，再加上北方的恆河長年以來就有信徒在此沐浴，都未保持社交距離，致使疫情不斷惡化。因此，即使印度是阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗的生產基地，也已為全國超過1億人口接種，但過去一周每日新增確診仍有約10萬例。

歐洲／死亡數超過100萬

歐洲的疫情也不容樂觀。WHO歐洲區主任克魯格(Hans Kluge)指出，全歐洲已超過100萬人死於新冠肺炎，每周約有160萬新增病例。之前是歐洲防疫模範生的德國，近期以來也在疫情爆發的邊緣徘徊。德國醫學界呼籲政府必須要盡快控制疫情，否則醫院量能可能不堪負荷。總理梅克爾(Angela Merkel)也已頒布新的防疫命令，一旦確診數超過規定門檻，該地區就必須封鎖。

法國的情形則更嚴重。由於已成為歐洲繼英國及義大利後，第三個死亡數飆破10萬人的國家，法國總統馬克宏(Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron)宣布全國自1日起封鎖，並呼籲民眾盡速施打疫苗，以減緩疫情。