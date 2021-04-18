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1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

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印度單日暴增23萬例確診 15行政區周末封鎖

編譯中心／綜合17日電
印度過去一天再增超過23萬例再創新高，藥品和醫院空床都不敷使用，圖為兩名染疫者15日躺在一張病床上接受治療。（路透）
印度過去一天再增超過23萬例再創新高，藥品和醫院空床都不敷使用，圖為兩名染疫者15日躺在一張病床上接受治療。（路透）

新冠肺炎疫情肆虐全球，死亡病例已突破300萬，其中印度過去一天新增超過23萬例再創新高，巴西、土耳其也分別再增逾6.7萬、6.2萬例。此外，加拿大出現第2起於接種AZ疫苗後，出現血小板偏低引發的罕見血栓副作用；而德國總理梅克爾16日接種AZ疫苗，表達對這款疫苗的信任。

印度第二波疫情再惡化，根據統計數據Worldometer網站，過去24小時新增病例破26萬再創新高，單日死亡人數1495人也創下紀錄，有15個省級行政區宣布周末封鎖或宵禁，涵蓋57%人口。

中央社引述法新社報導，印度單日確診數如今是全球重災區美國的3倍，藥品和醫院空床都不敷使用。許多醫師也很訝異有許多年輕患者染疫後病情惡化的程度。

印度光是這個月就記錄到超過200萬例確診。美國約翰霍普金斯大學數據顯示，印度迄今確診病例累計達1452萬6609例，高居全球第2；死亡病例累計17萬5649例，排全球第4 ，僅次於美國、巴西和墨西哥。

巴西增6.7萬、土國增6.2萬例

南美洲最大國家巴西17日表示，過去24小時新增6萬7636人確診，2929人染疫不治。

土耳其衛生部資料顯示，17日新增6萬2606人確診，逼近歷來單日最高紀錄，累計確診攀升至421萬2645例。此外，境內新增288人染疫不治，累計病故3萬5608例。根據路透統計，就7日平均值而言，土耳其目前每日染疫人數排名全球第4高。

馬尼拉病床爆滿 一家全確診

菲律賓今天通報新增1萬1101例確診、72人不治。3月以來，大馬尼拉地區染疫人數遽增，醫院和醫護人員幾乎無法負荷。新聞網站Rappler報導，馬尼拉病床一位難求，部分家庭全家確診，要抉擇誰能入院治療。有人祖父病逝後才排到床位，由染疫的祖母替補，也甚至被迫賣房子，才能支付龐大的醫療開銷。

報導說，對大馬尼拉地區和周邊省分許多居民來說，社群媒體動態消息頁面現在就像訃告版面。更令人悲傷的是，數以千計病患等不到救治機會就已病逝。

日本大阪17日新增1161例，連5天單日新增逾千例；東京新增759例，創3月21日以來新高。另外，沖繩縣與兵庫縣17日新增確診數，同創當地歷史新高。南韓單日新增658例，較前一天減少15例，但已連續3天超過600例。

印度 美國 疫苗

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