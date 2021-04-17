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1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

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泰國連3天新增破千例 全國改網課、娛樂場所停業

編譯中心／綜合16日電
泰國疫情持續升溫，泰國政府16日公布限制措施，自18日起到30日，全國學校改成網路上課、娛樂場所停業並禁止50人以上集會。（美聯社）
泰國疫情持續升溫，泰國政府16日公布限制措施，自18日起到30日，全國學校改成網路上課、娛樂場所停業並禁止50人以上集會。（美聯社）

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至美東時間16日晚，全球至少299萬6496病故，至少1億3965萬7913例確診。泰國第3波疫情持續升溫，政府祭新一輪限制措施；土耳其新增6萬3082例，創下自疫情爆發以來最高；日本大阪新增確診不僅創新高，且連4天新增超過1000例。

泰國連續3天單日新增超過1000例確診，疫情持續升溫，16日新增1582例，其中312例在曼谷，272例在清邁。

當局16日將曼谷和清邁等18個府列為高危險區的紅區，並公布限制措施，自18日起到30日，全國學校改成網路上課、娛樂場所停業並禁止50人以上集會。由於媒體盛傳將實施宵禁和全國性封鎖，總理帕拉育強調，不會實施宵禁也不會實施全國性封鎖措施。

土耳其增6.3萬例創新高

據土耳其衛生部16日數據，過去24小時新增6萬3082例確診，創下自疫情爆發以來最高，境內累計415萬39人染疫。土耳其單日另有289人染疫病故，境內累計3萬5320人不治。

德國16日將英國和北愛爾蘭由疫情高風險地區名單移除，意味由當地抵達德國的旅客不再需要接受隔離。

日本大阪 總確診6.5萬例

日本疫情持續升溫，大阪府16日通報新增1209例確診，不僅創新高紀錄，且是連續4天新增超過1000例。大阪已累計確診6萬5591例；16日通報新增16人死亡，累計死者達1254人。

另外，東京都16日新增667例，是3月21日第二次緊急事態宣言解除以來的次高紀錄。當局16日決定「防止蔓延等重點措施」擴大實施到埼玉縣、千葉縣、神奈川縣與愛知縣等共4縣，實施期間為4月20日起至5月11日止。

疫苗接種部分，澳洲藥物管理局16日表示，一名48歲女性「可能」因接種AZ疫苗致死。這是澳洲通報首起和AZ疫苗有關血栓死亡案例。英國建議孕婦接種輝瑞或莫德納疫苗，因為真實數據顯示這兩款疫苗是安全的。

在巴西，於新冠疫苗短缺的同時卻頻傳打錯針案例。約30名原本應接種H1N1流感疫苗的兒童與孕婦，竟被錯打新冠疫苗。注射站解釋為「護理人員忙中有錯」。

流感疫苗 疫情 日本

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