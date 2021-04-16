我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

亞洲疫情嚴峻 印泰日確診飆新高

編譯中心╱綜合15日電

全球新冠肺炎疫情排名大洗牌，印度15日公布單日新增確診病例高達20多萬人，創下疫情爆發以來最高單日紀錄，累計確診突破1400萬人大關，超越巴西成為新冠肺炎染疫人數第二高的國家。同樣在亞洲的泰國和日本，單日確診人數也都創新高，突破各自從疫情爆發以來的紀錄。

亞洲的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，尤其南亞的印度，今年1月初單日確診人數一度下降到1萬以下，現在卻反彈，一周以來天天在10萬以上，14日新增病例更飆升超過18萬。而到目前為止，印度的新冠疫苗接種劑數已有1.14億劑，似乎疫苗的效力還沒能抑制病毒傳播。

彭博資訊報導，印度3月起確診案例數又再飆高，且毫無減緩跡象，醫療系統與火葬場承受極大壓力。疫苗也出現短缺情況，迫使許多地區這個月再度實施封鎖。

東南亞的泰國也傳出疫情爆發以來的新高，連續兩天單日新增超過1000起武漢肺炎案例，刷新自疫情爆發以來單日新增紀錄。疫情持續升溫，疫情指揮中心將討論是否要對曼谷和清邁等高危險區祭出封鎖措施。

為了因應近期大量增加的確診人數，曼谷市政府在曼谷郊區設立了4所臨時醫院，清邁等5個府也各自設立臨時醫院。

日本多地疫情也出現反彈，大阪府單日新增1208確診病例，不僅連續3天單日新增逾千例，也是連續3天創當地新高紀錄。東京都則新增729例確診病例，除了是繼2月4日後再度出現單日新增逾700例的情況，也是3月21日解除「緊急事態宣言」以來新高紀錄。

日本防疫專家表示，現在正經歷第4波疫情，如果目前實施的「防止蔓延重點措施」仍然無法讓確診人數下降，建議政府考慮再頒布緊急狀態。

星洲網報導，馬來西亞今天新增2148人確診，時隔40天後，單日確診人數又破2000。當局憂爆發第4波疫情，將檢討齋戒月市集是否喊停。另外，馬國已出現17例本土病例證實感染南非變種病毒，一旦這類變種病毒擴散，確診人數將再度飆升，情況會比第3波疫情嚴重。

疫情 印度 疫苗

上一則

印度驚現「人臉山羊」僅存活10分鐘 村民當祖先膜拜

下一則

文在寅5月會拜登 商討「朝鮮半島無核化」

延伸閱讀

伊凡卡打了輝瑞疫苗 川普家族首位公開接種成員

伊凡卡打了輝瑞疫苗 川普家族首位公開接種成員
洛縣12人接種疫苗後仍染疫

洛縣12人接種疫苗後仍染疫
信任AZ疫苗 德國總理梅克爾16日接種

信任AZ疫苗 德國總理梅克爾16日接種
CDC獲嬌生疫苗血栓第7例通報 亦為女性 但非發生在腦部

CDC獲嬌生疫苗血栓第7例通報 亦為女性 但非發生在腦部

熱門新聞

丹麥衛生局長布勞斯特倫14日召開AZ疫苗停打相關記者會，才進行到一半，同台的藥物管理局主任譚賈．艾瑞克克森(右)突然暈倒在地。圖／擷自YouTube

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

2021-04-15 09:51
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

2021-04-10 17:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...