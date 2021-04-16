亞洲疫情嚴峻 印泰日確診飆新高

全球新冠肺炎疫情 排名大洗牌，印度 15日公布單日新增確診病例高達20多萬人，創下疫情爆發以來最高單日紀錄，累計確診突破1400萬人大關，超越巴西成為新冠肺炎染疫人數第二高的國家。同樣在亞洲的泰國和日本，單日確診人數也都創新高，突破各自從疫情爆發以來的紀錄。

亞洲的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，尤其南亞的印度，今年1月初單日確診人數一度下降到1萬以下，現在卻反彈，一周以來天天在10萬以上，14日新增病例更飆升超過18萬。而到目前為止，印度的新冠疫苗 接種劑數已有1.14億劑，似乎疫苗的效力還沒能抑制病毒傳播。

彭博資訊報導，印度3月起確診案例數又再飆高，且毫無減緩跡象，醫療系統與火葬場承受極大壓力。疫苗也出現短缺情況，迫使許多地區這個月再度實施封鎖。

東南亞的泰國也傳出疫情爆發以來的新高，連續兩天單日新增超過1000起武漢肺炎案例，刷新自疫情爆發以來單日新增紀錄。疫情持續升溫，疫情指揮中心將討論是否要對曼谷和清邁等高危險區祭出封鎖措施。

為了因應近期大量增加的確診人數，曼谷市政府在曼谷郊區設立了4所臨時醫院，清邁等5個府也各自設立臨時醫院。

日本多地疫情也出現反彈，大阪府單日新增1208確診病例，不僅連續3天單日新增逾千例，也是連續3天創當地新高紀錄。東京都則新增729例確診病例，除了是繼2月4日後再度出現單日新增逾700例的情況，也是3月21日解除「緊急事態宣言」以來新高紀錄。

日本防疫專家表示，現在正經歷第4波疫情，如果目前實施的「防止蔓延重點措施」仍然無法讓確診人數下降，建議政府考慮再頒布緊急狀態。

星洲網報導，馬來西亞今天新增2148人確診，時隔40天後，單日確診人數又破2000。當局憂爆發第4波疫情，將檢討齋戒月市集是否喊停。另外，馬國已出現17例本土病例證實感染南非變種病毒，一旦這類變種病毒擴散，確診人數將再度飆升，情況會比第3波疫情嚴重。