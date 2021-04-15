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奧運倒數100天 日本疫情又反彈 醫促發布緊急事態宣言

編譯中心╱綜合14日電
日本東京都知事小池百合子在東京出席活動，慶祝東京奧運會於100天後開幕。（新華社）
日本東京都知事小池百合子在東京出席活動，慶祝東京奧運會於100天後開幕。（新華社）

日本東京奧運會於100天後開幕，東京都知事小池百合子當地時間4月14日承諾會抑制當地的疫情傳播，以確保東京奧運能安全地舉行，但是最新疫情顯示，日本境內從3月21日解除2度發布的「緊急事態宣言」以來，大阪府、兵庫縣及東京都等地都呈現快速升溫的情況，讓日本14日新增病例數，睽違近3個月再度出現單日逾4000例。

香港01引述共同網報導，東京政府4月12日起在市內實施防止疫情蔓延的重要措施。小池百合子稱，東京的準緊急狀態會持續至5月11日，這是在奧運前戰勝病毒的關鍵時期。

中央社引述讀賣新聞報導，對於奧運選手的防疫措施，日本奧運大臣丸山珠代表示，對於參加東京奧運與帕運的選手，擬每天實施病毒檢驗。一旦發現確診，將會盡速隔離。

對於東京及大阪在內的部分地區疫情回溫，日本醫師會會長中川俊男說，由於目前已是第4波疫情，為避免屆時出現病床吃緊的情況，有必要檢討提前發布「緊急事態宣言」。

談到醫療能量現狀，中川俊男說，大阪已經開始發生醫療崩潰，也就是在必要的時候無法接受適當醫療的情況，「必須考量在首都圈的1都3縣也有醫療崩潰之虞」。

另外，有關即將於7月登場的東京奧運，日本週刊文春網路版報導，身兼日本政府厚生勞動省傳染病對策諮詢小組成員的京都大學教授西浦博說，相關單位還是應該檢討以防疫優先，將東奧再延期一年。

西浦說，如果一年後大部分日本民眾都能完成疫苗接種的話，東奧再延一年難道不是有效選項嗎？更不用說延期舉辦衍生費用跟感染者持續增加，兩者究竟是孰輕孰重。

東京奧運 日本 疫情

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