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舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

全球最大宗教盛會 …印度辦大壺節 聖城逾千人染疫

編譯中心／綜合14日電
印度教大批信徒正紛紛造訪恆河，在聖城哈里德瓦慶祝「大壺節」，但多數信徒未戴口罩，哈里德瓦有逾1000人染疫。圖為12日大批信徒擠滿恆河河畔。（路透）
印度教大批信徒正紛紛造訪恆河，在聖城哈里德瓦慶祝「大壺節」，但多數信徒未戴口罩，哈里德瓦有逾1000人染疫。圖為12日大批信徒擠滿恆河河畔。（路透）

印度教大批信徒正紛紛造訪恆河，在聖城哈里德瓦（Haridwar）慶祝「大壺節」（Kumbh Mela），但多數信徒未戴口罩。官員今天指出，哈里德瓦有逾1000人確診新冠。

印度官員表示，哈里德瓦過去48小時內就驗出逾1000起確診病例。哈里德瓦位於恆河河畔，是全球最大宗教盛會「大壺節」慶祝地點。

新一波疫情正席捲印度各地，專家歸咎這是因為大規模宗教活動、公共場所擁擠以及即將選舉的省分舉行政治造勢活動。儘管染疫病例攀升，朝聖者仍大批群聚參與「大壺節」。大批信徒於12日和13日緊密擠滿恆河河畔，在河裡進行沐浴儀式。

法國疫歿破10萬人 擬全國哀悼

此外，法國第三波疫情仍未過去，病逝人數即將突破10萬大關。政府發言人艾塔爾今天宣布，總統馬克宏將規畫全國致意哀悼活動，但日期與形式皆仍未確定。

法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）今天在部長會議的簡報會上宣布，將規畫全國致意與哀悼日，以共同紀念過去一年來因感疫病逝的人。

艾塔爾說，「這是10萬個失去至親的家庭 … 一定會有全國致意與哀悼的時間」，並表示總統馬克宏已經就此諮詢內閣。

國會議員歐佛蘭（Matthieu Orphelin）則透過提出法案，建議將每年3月17日，也就是2020年第一波封城的首日，訂為疫情受難者紀念日。

巴黎市議會則是在昨天一致通過舉辦紀念日，向因疫情而逝世的巴黎居民公開哀悼致意。

另一方面，法國國家衛生研究院（INSERM）則表示，法國公共健康局大幅低估死亡人數。INSERM根據全國開立的死亡證明數字指出，法國疫情病逝人數早在幾週前就已經超過10萬門檻。

疫情 印度 馬克宏

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